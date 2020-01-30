Şarjınızı Sömüren Uygulama ve Oyunlar (Android)

Bitdefender tarafından Android telefonlar için oldukdça popüler bir o kadar da telefonunuz için zararlı olabilecek onun şarjını en hızlı şekilde bitiren uygulamalar açıklandı. Şarjım şaşırtıcı şekilde çabuk bitiyor diyorsanız bu uygulamalardan birini kullanıyor olabilirsiniz. Dilerseniz uygulama listesini verelim.

Şarjınızı çok çabuk bitiren uygulamalar (2020 güncel liste)

Car Racing 2019 4K Wallpaper (Background 4K Full HD) Backgrounds 4K HD QR Code Reader & Barcode Scanner Pro File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer VMOWO City: Speed Racing 3D Barcode Scanner Screen Stream Mirroring QR Code — Scan & Read a Barcode Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s QR & Barcode Scan Reader Wallpapers 4K, Backgrounds HD Transfer Data Smart Explorer File Manager Today Weather Radar Mobnet.io: Big Fish Frenzy Clock LED

Şarjınız neden hızlı bitiyor?

Uygulamaların çoğuna baktığınız zaman basit her zaman kullanmadığınız barcode tarayıcı uygulamalar, dosya yöneticileri gibi uygulamalar. Peki bu uygulamalar sürekli kullanılmamasına rağmen nasıl şarjınızı tüketiyor. Bitdefender konuyla ilgili açıklamasını yaptı.

Bu tür uygulamalar özel reklam kodlarına sahip. Belirli bir süre içerisinde sınırlı sayıda reklam gösteriyor ve yeterince görüntülediğinizde daha fazla reklam gösterilmiyor ama gösterilen reklamlar günler zarfında kademeli olarak artıyor. Bu da telefonunuzun şarjını inanılmaz derecede etkiliyor.

Ayrıca bu tür reklam kodları özel şekilde yazılıyor ve sürekli gösterilmek üzere arka planda çalışıyor. Bu nedenle uygulama gereğinden fazla pil tüketiyor.

Bu tür pil tüketimini telefon sağlığından, batarya kullanımından görebilirsiniz. Dikkat çekici şekilde fazla şarj tüketen uygulamaları değiştirmeyi deneyebilirsiniz.