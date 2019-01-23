Google Hairtalara Radar Gösteren Güncelleme

Google ülkemiz içinde geçerli olacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu an çalışma aşamasında olan bu özelliğin ne zaman devreye gireceği belli olmasa da yakın zaman içinde hatıralara yerini alması bekleniyor.

Google Haritalar çoğu kişi tarafından navigasyon uygulaması olarak kullanılıyor. Gayet de başarılı. Sizlere anlık olarak trafikteki yoğunlukları dahi gösterebilen uygulama bundan sonra yoldaki radarları da gösterecek.

Sızan bilgilere göre Google yoldaki radarları bir bir tespit edip haritasını koyacak. Bildiğiniz gibi radarlar arabaların huylarını anlık olarak görüntüleyip hız aşımı yapanlara da fotoğraf çekerek anında cezayı kesiyor. Ceza adresinize geliyor. Aslına bakarsanız radara gelmeden önce en az 1 tabela mutlaka sizi ileride rast var şeklinde uyarıyor ama çoğumuz dikkate almıyoruz. Bundan sonra Google da nerede radar olduğunu ve nasıl gitmeniz gerektiği konusunda sizin uyaracak.

Son bir ekleme yapalım. Bu trafik polislerinin kurduğu radarlar değil. Sürekli sabit duran büyük kameralardan bahsediyoruz.