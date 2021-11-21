Bu yazımızda, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dünyanın en çok oynanan oyunlarından Age of Empires hile kodları ile bilgiler vereceğiz.

Age of Empires, 1997 yılında Ensemble Studios tarafından oluşturulan ve Microsoft tarafından piyasaya sürülen gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Türkçesi İmparatorluklar Çağı olarak geçiyor. Senaryosunu tarihi gerçeklerden kaynak aldığı için oldukça dikkat çekici ve sevilen bir oyun.

Oyunun amacı Taş Devri’nden Demir Çağı’na kadar ilerlemek ve askeri güç kazanıp düşmanları yenmek. Bu nedenle kaynak toplamak büyük önem taşıyor. Birazdan sizlere vereceğimiz Age of Empires hile kodları sayesinde oyunda daha başarılı ilerleyebilirsiniz. Serinin bütün oyunlarında kullanabileceğiniz yiyecek, taş, altın, asker ve menzil hilelerine kadar tüm hile kodları burada yer alıyor.

Yeni Age Of Empires 4 oyunu da age of empires hile kodları belli olunca paylaşacağız.

Age of Empires Hile Kodları Nasıl Kullanılır?

Aşağıda vermiş olduğumuz Age of Empires hile kodlarını kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar:

Oyun sırasında “Enter” tuşuna basın.

Bir panel açılacak. Buraya istediğiniz hile kodunu yazın.

Ardından tekrar “Enter” tuşuna basın.

Bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz: En İyi iPhone Şarj Cihazları Tavsiyesi – Hızlı Şarj Cihazları[2021]

Age of Empires 1 Hile Kodları

Age of Empires 1 oynarken bazen çeşitli kaynak sorunları yaşayabiliyoruz. Böyle durumlarda kullanabileceğiniz Age of Empires hile kodları:

PEPPERONI PIZZA: 1000 adet yiyecek eklenir.

1000 adet yiyecek eklenir. NO FOG: Haritadaki tüm gölge kısımları kaldırır.

Haritadaki tüm gölge kısımları kaldırır. MEDUSA: Köydeki işçiler Medusa olur. Öldüklerinde ise Black Raider’a dönüşür. Tekrar ölürlerse Heavy Catapult olur.

Köydeki işçiler Medusa olur. Öldüklerinde ise Black Raider’a dönüşür. Tekrar ölürlerse Heavy Catapult olur. E=MC2 TROOPER: Nükleer füze atan askerleriniz olur.

Nükleer füze atan askerleriniz olur. COINAGE: 1000 adet altın eklenir.

1000 adet altın eklenir. BIG BERTHA: Heavy Catapult‘ların gücü ve menzili yükselir.

Heavy Catapult‘ların gücü ve menzili yükselir. STEROIDS: Üniteleriniz ve yükseltmeleriniz gelir.

Üniteleriniz ve yükseltmeleriniz gelir. REVEAL MAP: Tüm harita görünür olur.

Tüm harita görünür olur. WOODSTOCK: 1000 adet odun eklenir.

1000 adet odun eklenir. PHOTON MAN: Nuke Trooper yani silahlı adam sahibi olursunuz.

Nuke Trooper yani silahlı adam sahibi olursunuz. GAIA: Hayvan ve doğa kontrolü sağlarsınız. Ancak bu mod, insanları kontrol etmenizi sağlamaz.

Hayvan ve doğa kontrolü sağlarsınız. Ancak bu mod, insanları kontrol etmenizi sağlamaz. FLYING DUTCHMAN: Juggernaught‘ınızı uçan Dutchman‘e dönüştürür.

Juggernaught‘ınızı uçan Dutchman‘e dönüştürür. ICBM: Ballistia‘ların menzili 100’e yükselir.

Ballistia‘ların menzili 100’e yükselir. HOYOHOYO: Rahiplerin hızı yükselir. 600 hit point elde ederler.

Rahiplerin hızı yükselir. 600 hit point elde ederler. UPSIDFLINTMOBILE: Chariots yani süvari birliklerinin hızı yükselir.

Chariots yani süvari birliklerinin hızı yükselir. QUARRY: 1000 adet taş eklenir.

1000 adet taş eklenir. DIEDIEDIE: İşçi ve asker dahil olmak üzere bütün adamlarınız ölür.

İşçi ve asker dahil olmak üzere bütün adamlarınız ölür. HARI KARI: İntihar edersiniz.

İntihar edersiniz. HOME RUN: Senaryoyu kazanmış olursunuz.

Senaryoyu kazanmış olursunuz. RESIGN: Yaptığınız görevi kaybedersiniz.

Age of Empires 2 (Age of Kings) Hile Kodları

Age of Empires oynarken kullandığınız bazı kodlar, oyunun doğrudan gidişatını değiştirir. İşte bu kodların da bulunduğu Age of Empires hile kodları tam listesi:

CHEESE STEAK JIMMY’S: 1000 adet yiyecek eklenir.

1000 adet yiyecek eklenir. POLO: Haritadaki tüm gölge kısımları kaldırır.

Haritadaki tüm gölge kısımları kaldırır. AEGIS: İnşaatlarınız hızlı biter.

İnşaatlarınız hızlı biter. NATURAL WONDERS: Doğa kontrolü sağlarsınız.

Doğa kontrolü sağlarsınız. TORPEDO#1#: 1 numaralı rakibiniz ölmüş olur. Kaç tane öldürmek istiyorsanız sayıyı değiştirebilirsiniz.

1 numaralı rakibiniz ölmüş olur. Kaç tane öldürmek istiyorsanız sayıyı değiştirebilirsiniz. I R WINNER: Oyunu kazanmış olursunuz.

Oyunu kazanmış olursunuz. BLACK DEATH: Tüm düşmanlarınız ölür.

Tüm düşmanlarınız ölür. ROBIN HOOD: 1000 adet altın eklenir.

1000 adet altın eklenir. I LOVE THE MONKEY HEAD: Çıplak köylü kazanırsınız.

Çıplak köylü kazanırsınız. LUMBERJACK: 1000 adet odun eklenir.

1000 adet odun eklenir. TO SMITHEREENS: Sabotajcı kazanırsınız.

Sabotajcı kazanırsınız. HOW DO YOU TURN THIS ON: Cobra arabası gelir.

Cobra arabası gelir. ROCK ON: 1000 adet taş eklenir.

1000 adet taş eklenir. MARCO: Tüm harita görünür duruma geçer.

Tüm harita görünür duruma geçer. WIMPYWIMPYWIMPY: Kendinizi yok etmiş olursunuz.

Kendinizi yok etmiş olursunuz. RESIGN: Yaptığınız görevi kaybedersiniz.

Age of Empires 2 (The Conquerors) Hile Kodları

Aşağıdaki Age of Empires hile kodları yardımıyla oyunda elde etmek istediğiniz şeylere çok daha hızlı ulaşabilirsiniz:

WOOF WOOF: Uçan köpekler eklenir.

Uçan köpekler eklenir. CHEESE STEAK JIMMY’S: 1000 adet yiyecek eklenir.

1000 adet yiyecek eklenir. FURIOUS THE MONKEY BOY: Küçük maymun eklenir.

Küçük maymun eklenir. LUMBERJACK: 1000 adet odun eklenir.

1000 adet odun eklenir. POLO: Haritadaki tüm gölge kısımlar kaldırılır.

Haritadaki tüm gölge kısımlar kaldırılır. ROBIN HOOD: 1000 adet altın eklenir.

1000 adet altın eklenir. MARCO: Tüm harita görünür olur.

Tüm harita görünür olur. NATURAL WONDERS: Doğayı kontrol edersiniz.

Doğayı kontrol edersiniz. AEGIS: İnşaatlar daha kısa sürede biter.

İnşaatlar daha kısa sürede biter. HOW DO YOU TURN THIS ON: Cobra arabası eklenir.

Cobra arabası eklenir. TO SMITHEREENS: Sabotajcı eklenir.

Sabotajcı eklenir. ROCK ON: 1000 adet taş eklenir.

1000 adet taş eklenir. BLACK DEATH: Tüm düşmanlarınız ölür.

Tüm düşmanlarınız ölür. I R WINNER: Oyunu kazanmış olursunuz.

Oyunu kazanmış olursunuz. RESIGN: Yaptığınız görevi kaybedersiniz.

Age of Empires 3 Hile Kodları

Oyunda birçok farklı kaynak için özel olarak atanmış çeşitli hile kodları bulunuyor. Serinin 3. oyununda kullanabileceğiniz Age of Empires hile kodlarına bakalım: