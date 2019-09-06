iPhone’da Şarjım Çabuk Bitiyor Ve İnternet Çok Gidiyor

iPhonelarda olan bir ayardan sizlere bahsedeceğiz. Bu ayar hem şarjınızın çabuk bitmesine sebep olurken hem de mobil internet kullanımını azda olsa arttırıyor. Aslında bahsedeceğimiz ayar internet hızınızı arttırmak için iPhonelara konulmuş olsa da bazı indanlar şarjının ve internetin çabuk bitmesine anlam veremiyor. Bu açıdan açıklama gereği duyduk.

Wifi Yardımı

Ayarlar kısmına gidin.

Burada Hücresel veri satırına girin.

Sayfayı aşağı doğru kaydırınca karşınıza wifi yardımı satırı gelecektir. Bunu açık olursa ne olur kapalı olursa ne olur kısaca açıklıyoruz. Daha sonra kullanıp kullanmamaya siz karar verebilirsiniz.

Wifi yardımı nedir?

Wifi yardımı kısmı açık olduğu zaman, telefonunuzla wifi ile internete bağlandığınızda ve bağlantı hızınız herhangi bir sebepten düşük olduğunda wifi yardımı hücresel veriden de destek alır. Yani hem wifi internetini kullanırken hem de mobil interneti aynı anda kullanır ve internet hızınız artar. Eğer kesintisiz bir internet deneyimi yaşamak istiyorsanız bu ayarı açık bırakabilirsiniz.

Ama bu ayarın olumsuz yanları da var. Durduk yere mobil internetinizi harcadığı gibi iki farklı yerden internet çektiği için daha çok internet tüketir.

Bu ayarı açıp açmamak size kalmış.