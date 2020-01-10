En Çok Satan Otomobil Markaları – 2019

Binek araçlar açısından oldukça hareketli bir yıl geçirdik. İndirimler, teşvikler, kredi faiz oranları derken oldukça hareketli geçen otomobil pazarında acaba hangi marka Türkiye’de en çok satışı yaptı? Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan veriler ayrıca sizlere son zamanlarda Türk kullanıcıların otomobil alışveriş eğilimlerini de ortaya koyacak.
RENAULT
Yerli: 51258
İthal: 9410
Toplam: 60668
En iyi Fransız arabası Renault mantığıyla ülkemizde en çok satan araç haline gelen marka otomobil piyasasına yön veriyor.
FIAT
Yerli: 56118
İthal: 1043
Toplam: 57161
Fiyat performans aracı olarak değerlendirilen FIAT markası Avrupa’da en çok sorun çıkaran araba seçilse de nispeten uygun fiyatları nedeniyle ülkemizde alışverişi en çok yapılan markalardan.
VOLKSWAGEN
Yerli: 0
İthal: 38820
Toplam: 38820
Son zamanlarda yaptığı satın alımlarla dikkat çeken şirket ayrıca ülkemizde açıp açmayacağı çok tartışılan fabrikasıyla da gündemdeydi. Marka ayrıca en çok satan ithal marka olarak dikkat çekiyor.
TOYOTA
Yerli: 22012
İthal: 1350
Toplam: 23362
En az sorun çıkaran marka olarak görülen Toyota ülkemizde oldukça tutuluyor.
HYUNDAI
Yerli: 7326
İthal: 15460
Toplam: 22786
Uzak doğu arabaları yine en sorunsuz markalar olarak dikkat çekerken yaygın yedek parça açısından da oldukça tutuluyor.
HONDA
Yerli: 17246
İthal: 3108
Toplam: 20354
Yenilikçi tasarımlarıyla dünya çapında insanların gönlünde taht kurdu.
OPEL
Yerli: 0
İthal: 16689
Toplam: 16689
Ülkemizde en çok satan ithal arabalardan birisi.
FORD
Yerli: 3218
İthal: 12484
Toplam: 15702
Mercedes-Benz
Yerli: 0
İthal: 9862
Toplam: 9862
Sizin otomobil konusundaki eğilimleriniz neler?
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