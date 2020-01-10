En Çok Satan Otomobil Markaları – 2019

Binek araçlar açısından oldukça hareketli bir yıl geçirdik. İndirimler, teşvikler, kredi faiz oranları derken oldukça hareketli geçen otomobil pazarında acaba hangi marka Türkiye’de en çok satışı yaptı? Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan veriler ayrıca sizlere son zamanlarda Türk kullanıcıların otomobil alışveriş eğilimlerini de ortaya koyacak.

RENAULT

Yerli: 51258

İthal: 9410

Toplam: 60668

En iyi Fransız arabası Renault mantığıyla ülkemizde en çok satan araç haline gelen marka otomobil piyasasına yön veriyor.

FIAT

Yerli: 56118

İthal: 1043

Toplam: 57161

Fiyat performans aracı olarak değerlendirilen FIAT markası Avrupa’da en çok sorun çıkaran araba seçilse de nispeten uygun fiyatları nedeniyle ülkemizde alışverişi en çok yapılan markalardan.

VOLKSWAGEN

Yerli: 0

İthal: 38820

Toplam: 38820

Son zamanlarda yaptığı satın alımlarla dikkat çeken şirket ayrıca ülkemizde açıp açmayacağı çok tartışılan fabrikasıyla da gündemdeydi. Marka ayrıca en çok satan ithal marka olarak dikkat çekiyor.

TOYOTA

Yerli: 22012

İthal: 1350

Toplam: 23362

En az sorun çıkaran marka olarak görülen Toyota ülkemizde oldukça tutuluyor.

HYUNDAI

Yerli: 7326

İthal: 15460

Toplam: 22786

Uzak doğu arabaları yine en sorunsuz markalar olarak dikkat çekerken yaygın yedek parça açısından da oldukça tutuluyor.

HONDA

Yerli: 17246

İthal: 3108

Toplam: 20354

Yenilikçi tasarımlarıyla dünya çapında insanların gönlünde taht kurdu.

OPEL

Yerli: 0

İthal: 16689

Toplam: 16689

Ülkemizde en çok satan ithal arabalardan birisi.

FORD

Yerli: 3218

İthal: 12484

Toplam: 15702

Mercedes-Benz

Yerli: 0

İthal: 9862

Toplam: 9862

Sizin otomobil konusundaki eğilimleriniz neler?