Chrome’da Tarayıcı Uzantılarını Yönetme

Bir çok tarayıcıda olduğu gibi dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Chrome’da da uzantılar bulunuyor. Uzantıların temel amacı aslında tarayıcının uzun yoldan yapabildiği şeyleri kısa yola çevirmek olsa da bir çok insan kullanım rahatlığı neticesinde uzantıları tercih ediyor. Peki hangi uzantıları kullanıyorsunuz, bilginiz dışında uzantı yüklenmiş mi, bir uzantıyı kaldırmak istiyorsunuz? Tüm bunları nasıl yapacaksınız?

Chrome uzantı nedir?

Tarayıcının işlevselliğini arttıran, bir çok konuda sizlere ekstra yardımcı olan küçük yazılımlardır. Tarayıcıya eklenir ve tarayıcı üzerinden kısayollarla kullanılır. Bir çok işe yarayan uzantıların bazıları kötü niyetli yazılmış olabilir. Bazıları işlevselliğini yitirmiş ve güncellenmemiş olabilir. Bu tür bir sorunla karşılaştığında uzantıları yönetmeniz gerekir.

Uzantılar nasıl yönetilir?

Chrome’u açın Sağ üst kısımdan 3 nokta simgesine tıklayın. Alt kısımdan diğer araçlar satırının üstüne gelin. Yana açılan sayfadan uzantılar satırını tıklayın.

Açılan sayfada yapabilecekleriniz aşağıdadır.

Yüklü bütün uzantıları görebilirsiniz.

Ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Uzantı sayfasını inceleyebilirsiniz.

Uzantıları pasif hale getirebilirsiniz.

Pasifleri aktif edebilirsiniz.

Uzantıları kaldırabilirsiniz.

Bu şekilde uzantılarınızı yönetmeniz mümkün. Ayrıca aşağıdaki resimden nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz.