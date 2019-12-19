Huawei P Smart Pro Teknik Özellikler

Huawei’nin yeni cihazı tanıtıldı. P Smart Pro ismini verdiği bu cihazın özelliklerine bir göz atalım. 350€ gibi bir satış fiyatına sahip cihazın ülkemiz için fiyatının ne olacağını bu karışık ortamda tahmin etmek kolay değil. Onun haricinde detaylı olarak teknik özelliklerine bakabiliriz.

Huawei P Smart Pro

Ekran 6,59 inç 1080P+ IPS LCD

İşlemci Kirin 710F

RAM 6 GB

Depolama 128 GB

İşletim sistemi Android Pie

Ön kamera 16 megapiksel Arka kamera 48 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik sensörü

Pil 4.000 mAh

Bunların dışında kameranın popup olması oldukça önemli çünkü ekran kasa oranı bu şekilde daha fazla arttırılabiliyor. Parmak izi sensörü konusunda kullanıcıyı üzen bir karar verilmiş ve parmak izi sensörü özellikle geçmişte Sony’nin çok kullandığı üzere yan tarafa alınmış. Konuyla ilgili günümüz modasının ekrana gömülü olduğunu söylemek lazım.

Huawei P Smart Pro’da kulaklık için 3.5mm giriş bulunuyor. Telefon ayrıca Type C girişine sahip. Fiyatına baktığımız zaman uygun görünüyor. Uygun olması neticesinde ülkemizde satılma ihtimali yüksek. Bakalım Huawei P Smart Pro ülkemize gelecek mi?