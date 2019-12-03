Her Android Telefonda Google Stadia Çalıştırmak Mümkün

Google’ın bulut tabanlı oyun sistemi sayesinde yüksek görüntü kalitesine sahip olsa bile oyunları her türlü cihazdan oynamak mümkün. Bu cihazlara telefonlarda dahil. Telefonlar için ise şöyle bir sıkıntı var. Şimdilik sadece Pixel modellerde çalışıyor. Ama bunu aşmak mümkün. Nasıl mı?

Root gerekli

XDA Developers sitesinden her Androidli cihazdan Google Stadia bağlantısını yapmanın mümkün olduğu paylaşıldı. Bir kullanıcı telefona root atarak Pixel olmayan başka bir modelden Stadia’ya erişmeyi başardı. Bunun için telefona root atmak ve bir kaç düzenleme yapmak gerekiyor. Buradan okuyunca size işlem basit gelebilir hatta root işlemi bir çok kullanıcı için basit gelebilir ama root işlemini telefonda Stadia uygulamasını çalıştırması için yapılacak düzenlemelere izin verilmesi adına atılıyor. Yani sonrasında bir sürü işlem bulunuyor.

XDA geliştiricisi yaptığı çalışmaları açıkça burada yayınlamış. Bu işlemler sonucunda bir Android cihazdan Stadia uygulamasına bağlanmak mümkün oluyor. Lakin ülkemiz için şöyle bir sıkıntı var. Stadia’yı çalıştırmış olsanız bile bu sefer de IP engelini aşmanız gerekiyor. Sistem hala ülkemizde çalışamıyor. Stadia’nın hizmet verdiği ülkeler aşağıdaki gibidir;