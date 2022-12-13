Soğuk Cüzdanlar Açıklandı: Nasıl Çalışırlar ve Nasıl Kullanılırlar

Soğuk donanım cüzdanları kripto parayı çevrimdışı ya da “soğuk” depolamada tutar, yani internete bağlı değildir. Bunlar genellikle USB belleğe benzeyen fiziksel cihazlardır ve sadeleştirilmiş, tek amaçlı bilgisayarlar olarak işlev görürler. Bir donanım cüzdanı ile kripto işlemleri, özel anahtarınız kullanılarak cihaz içinde dijital olarak imzalanır ve ardından bir kripto köprüsü aracılığıyla güvenli bir şekilde blok zincirine yüklenir. Donanım cüzdanları yaklaşık 50 dolardan başlar ve 300 dolara kadar çıkabilir. Kullanıcılara dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sağlarlar, ancak bazı durumlarda mobil veya “sıcak cüzdanlardan” daha az kullanışlı olabilirler.

Soğuk cüzdanlar nedir?

Soğuk cüzdanlar, bir kripto kullanıcısının özel anahtarlarını çevrimdışı veya “soğuk” depolamada güvenli bir şekilde tutar, yani bir kullanıcının bir işlemi tamamlamak için kısa süreliğine bir bilgisayara bağlanması gerekmediği sürece internete bağlı değildirler (daha sonra daha fazlası.) Yazılım veya web tabanlı kripto cüzdanları “sıcak” veya sürekli çevrimiçidir, bu da bilgisayar korsanlarına paranızı çalmak için daha fazla potansiyel saldırı vektörü sağlar. Bu nedenle, donanım cüzdanları neredeyse evrensel olarak kripto varlıklarını yanlış ellerden uzak tutmak için çok güvenli bir seçenek olarak kabul edilir.

Soğuk donanım cüzdanları nasıl çalışır?

Donanım cüzdanları, yalnızca birkaç temel işlevi yerine getirmek için var olan, genellikle bir veya iki düğmeden ve bazen küçük bir ekrandan biraz daha fazlasını içeren, oldukça soyulmuş bilgisayarlar olarak düşünülebilir. Donanım cüzdanlarının kendi başlarına internete bağlanmalarının hiçbir yolu yoktur, bu da bilgisayar korsanlarının içeriklerine erişmelerinin neredeyse imkansız olduğu anlamına gelir. Bir kullanıcı kripto harcarken, takas ederken ya da herhangi bir cüzdana varlık gönderip alırken, işlemin kendi özel anahtarı kullanılarak “imzalanması” gerekir. Bir donanım cüzdanı ile işlemler, bir donanım cüzdanının blok zincirine bağlanmasını kolaylaştıran basit bir yazılım parçası olan kripto köprüsü adı verilen şey aracılığıyla cihazın içinde imzalanır.

Bir kullanıcı donanım cüzdanını bir bilgisayara bağladığında, kripto köprüsü imzalanmamış işlem verilerini cihaza aktarır. Donanım cüzdanı daha sonra işlemleri özel anahtar aracılığıyla imzalar ve bunları tamamlanmış olarak blok zinciri ağının geri kalanına yayınlayan köprüye geri yükler. Bu sürecin hiçbir noktasında kullanıcının özel anahtarı donanım cüzdanını terk etmez.

Hangi modellerin en güvenli olduğunu bilmek ve en iyi fiyatları karşılaştırmak istiyorsanız – soğuk cüzdanlar hakkındaki bu makaleye göz atın.

Soğuk donanım cüzdanı kullanırken en iyi uygulamalar

Çoğunlukla, bir donanım kripto cüzdanı kullanmak, standart kripto güvenlik ipuçları ile birlikte yalnızca bazı eski moda sağduyu gerektirir.

Soğuk cüzdanınızı nereden aldığınıza dikkat edin

Sadece saygın bir üreticiden bir donanım cüzdanı satın alın ve söylemeye gerek yok ama asla kullanılmış bir donanım cüzdanı satın almayın. Çoğu donanım cüzdanı, cihazın kurcalanması durumunda alıcıyı uyarmak için holografik bir etiket gibi açıkça görülebilen bir güvenlik özelliği içerir. Herhangi bir şey yerinde görünmüyorsa, kullanmayın.

Cüzdanınızı Ve tohum ifadenizi koruyun

Ayrıca donanım cüzdanınızı ve kurtarma tohum ifadesini de güvenli bir yerde saklamak isteyeceksiniz. Kurtarma cümlesi olarak da bilinen tohum cümlesi, bir cüzdanın kaybolması, silinmesi veya başka bir şekilde tahrip olması durumunda acil durum yedekleme kurtarma yöntemi olarak kullanılan rastgele oluşturulmuş 12-24 kelimeden oluşan bir seridir. Çekirdek ifadeler, özel anahtarınızla aynı derecede dikkatle korunmalıdır, çünkü her ikisi de onlara sahip olan kişiye varlıklarınıza tam erişim sağlayacaktır. Gizli ifadenizi bir kağıda yazın veya dijital olmayan başka bir kayıt yapın.

Birden fazla kullanım durumu için birden fazla cüzdan kullanma

Bir donanım cüzdanının potansiyel bir dezavantajının, sık sık kripto ile alışveriş yapan kullanıcılar için erişilebilirlik eksikliği olduğunu belirtmiştik. Neyse ki, birden fazla cüzdan kullanmanızı engelleyen hiçbir şey yok. Aslında, bunu yapmanın birçok faydası vardır.

Bir donanım cüzdanı, dev bir çelik kapının ardında altın külçelerinin ve üzerinde dolar işaretleri olan büyük çantaların tutulduğu banka kasası gibi düşünülebilir. Güvenlik için harika, ancak harcama için o kadar da harika değil. Bir donanım cüzdanı ile birlikte bir mobil cüzdan kullanmak, kullanıcılara her iki dünyanın da en iyisini sunar ve güvenlikten ödün vermeden paraya erişimi kolaylaştırır.

Popüler soğuk cüzdan üreticileri

En güvenilir ve en iyi bilinen donanım cüzdanı üreticilerinden bazıları şunlardır Trezor, Ledger and SafePal. Bunların hiçbiri hacklenmedi. Bunlar en iyi otoriteye ve güvenilirliğe sahip olanlardır.

Soğuk cüzdanınız kaybolsa bile, varlıklar tek bir tohum cümle ile yedeklenir. Kurtarma cümlesi olarak da bilinen tohum cümlesi, özel anahtarınızı yeniden oluşturan bir kelime listesidir. Anahtarlarınızı farklı bir donanım cüzdanına taşımak için tohum cümlenizi kullanabilirsiniz.

Peki kripto paralarınızı korumak için soğuk cüzdan kullanmalı mısınız?

Güvenlik açıklarına ve bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız olan yazılım cüzdanlarının aksine, çevrimdışı soğuk cüzdanlar, özel anahtarlarınızı tutmak için artık bilgisayarınızdaki yazılıma güvenmek zorunda kalmamanız için geliştirilmiştir. Soğuk cüzdanlar özel anahtarlarınızı, özel anahtarlarınıza erişilmesini engelleyen özel bir ürün yazılımına sahip fiziksel bir cihazda saklar. En güvenli Bitcoin cüzdanları donanım cüzdanlarıdır.