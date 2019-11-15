Whatsapp Pil Sorunu Nasıl Çözülür?

Whatsapp son zamanlarda aşırı pil mi tüketiyor? Piliniz hızla bitiyor mu? O halde sorun Whatsapp’ta olabilir. Siz bir kaç dakika kullansanız bile pil kullanımından kontrol ettiğiniz zaman Whatsapp uygulamasının saatlerce çalıştığını görebilirsiniz. Son güncellemelerle birlikte Whatsapp çok büyük bir hata sahibi oldu ve bu da insanların canını sıkıyor. Peki Whatsapp’ın hızlı bir şekilde pil tüketmesini engellemek için ne yapabilirsiniz?

Whatsapp’ın pil tüketmesini nasıl engellersiniz?

Whatsapp’ın pil tüketen bir hataya sahip olduğu sürüm 2.19.325 sürümü. Dikkat! Eğer dikkat etmezseniz bu yöntem verilerinizin kaybolmasına neden olabilir. Dikkat edin. Sorumluluk kabul etmiyoruz.

Telefonunuz üzerinden Whatsapp uygulamasını açın. Hakkında kısmından Whatsapp sürümünüzü kontrol edin. Eğer bu sürümdeyse verilerinizi yedekleyin. (Dikkatli olun ve verilerin yedeklendiğinden emin olun) Buradan Whatsapp’ın eski sürümlerinden birini indirin. Kurun ve giriş işlemlerini yapın. Verilerinizi yedekten geri yükleyin.

İşlem bu kadar. Whatsapp geliştiricileri sorunu çözene kadar Whatsapp uygulamanızı güncellemeyin. İnternette sorunun çözüldüğüne dair bilgiler yayılmaya başladığı zaman güncelleyebilirsiniz.