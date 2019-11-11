Dropbox Transfer Nedir Ne İşe Yarar?

Büyük boyutlu dosyaları başkasına göndermek her zaman problem olmuştur. Bu problemleri bazı yollarla çözüyorduk. Bu yollara bir yenisi daha ekleniyor hem de seveceğiniz özelliklerle. Dropbox Transfer kullanıma sunuldu. Bir çok özellik eklendi. Peki nedir bu Dropbox Transfer?

Büyük boyutlu dosyaları gönder

Ücretsiz sürümü sizi tam memnun etmeyebilir ama özelliklerine bakarsanız belki ücretli sürüm kullanmaya karar verebilirsiniz. Ücretsiz sürümde 100MB dosyayı başkalarına göndermeniz mümkün. Bu dosya sunucuda 7 gün tutulurken süre sonunda bağlantı kendiliğinden iptal oluyor.

Ücretsiz sürüm özellikle mail kullanımında işinize yarayabilir çünkü bazı mail hesapları en fazla 25MB dosya transferine izin veriyor. Bu nedenle bir bulut çözümü kullanmanız gerekiyor.

Ücretli sürümlerde ise daha fazla dosya boyutuyla beraber daha uzun süre hayatta kalan bağlantılar kullanıcılara sunuluyor.

İstatistikler

Bu hizmeti diğer bulut servislerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi dosyanın yayıncısına çeşitli istatistikler sunması. Kaç kişi tarafından inidirldi gibi istatistikler size sunuluyor.