Adsense’te Kullanmadığınız Siteleri Kaldırma

Bildiğiniz gibi Adsense hesabınıza sahibi olduğunuz birden fazla siteyi eğer uygunlarsa ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Bu sayede bütün sitelerde reklam yayınlamanız mümkün. Peki bu siteleri eklediğiniz gibi kaldırabiliyor musunuz? Eklemekte kaldırmakta çok basit değil. Gelin şimdi Adsense hesabınızda bağlı olan siteleri kaldırmayı gösterelim.

Adsense’ten site kaldırma

Site kaldırmak aslında çok basit görünüyor ama maalesef o kadar basit bir şekilde yapılamıyor. Şu adımları takip edin.

Adsense hesabınıza girin.

Sol kısımda yer alan “Siteler” satırına girin.

“Site Ekle” butonunun yanında 3 nokta işaretine tıklayın.

Burada “Site Kaldır” satırına tıklayın.

Daha sonra aşağıda listelenmiş sitelerinizden istediğinizi seçip kaldırabilirsiniz.

Bir çok durumda bu işlem çalışmayacaktır. Çünkü sitelerinizi bir gruba dahil etmiş olabilirsiniz. Ya da otomatik reklam için kullanıyor olabilirsiniz. Bunun için “Reklamlar” satırına girin. Sayfayı aşağı çekip otomatik reklamlar için ayarlanmış “Gelişmiş URL ayarları” kısmından sitelerinizi iptal edin.

Bu işlemden sonra yukarıdaki adımları tekrar deneyin.