TikTok’ta Birini Nasıl Engellerim?

TikTok kullanıcı sayısı olarak her geçen gün büyüyen bir sosyal medya platformu. Kullanıcı sayısı fazla oldukça çeşit çeşit insanın olduğu bir platform haline geliyor. Bu insanların hepsi de hoşunuza gitmeyebilir ve size yanlış şeyler yapabilir. Bunları engellemek için bir yöntem bulunuyor. TikTok kullanıcıları genelde hesaplarını herkese açıyor çünkü bu sayede daha fazla takipçiye ulaşabiliyor. Bazende hesaba sapıklar dadanıyor. Bu durumda yapmanız gerekenleri aşağıda sıraladık.

TikTok’ta bir hesabı engelleme

TikTok’u açın Arama kutusuna engellemek istediğiniz kişinin profil adını yazın. Kişinin profiline girdiğiniz zaman sağ üst kısımdan 3 nokta simgesine tıklayın. Açılan küçük pencerede engelle kısmına dokunun.

Bu yöntem o kişinin artık sizinle iletişim kurmasını engelleyecektir.

Sadece size mesaj gönderilmesini engellemek istiyorsanız bir kaç küçük ayarla belki bunu yapabilirsiniz.

TikTok’u açın 3 nokta simgesinden devam edin. Ayarlar kısmında gizlilik ve güvenlik kısmını açın. Kimler sana mesaj atabilir kısmından 3 seçenekten birini seçin. Kapalı yaparsanız kimse gönderemez. Arkadaşlar yaparsanız sadece arkadaşlarınız mesaj gönderebilir.

İşlemler bu kadar. TikTok’ta siber zorbalığı bu şekilde önlemeniz mümkün.