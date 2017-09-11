Data Hattı Nedir?

Günümüzde neredeyse herkesin kullandığı mobil internet gün geçtikçe daha da geniş bir alana yayılmaya devam ediyor. İnsanlar interneti sadece evlerinde değil gittikleri her yerde kullanıyorlar. Sosyal ağlardan tutun, maillerimiz, insanlar arasındaki iletişim ve ulaşımımıza kadar her alanda internete ihtiyacımız var. İnternet kullanımı arttıkça internetle ilgili imkanlar da geliştiriliyor. Data hattı da bunlardan bir tanesi.

Data hatları cep telefonunuza taktığınız hatlardan farksızdır, ancak sadece görüntü olarak. Görüntüsü aynı fakat işlevi farklı. Data hatları sadece 2G, 3G ve 4.5G kullanılarak internete girmenizi sağlar. Bunun yanında SMS gönderimi de sağlayabilirsiniz. Ancak arama yapamazsınız. Kullanım alanı günden güne genişleyen data hatları sim kart girişine sahip olan her türlü internete bağlanabilen cihazda kullanılabilir. Eğer mobil internete önem veriyorsanız oerpatörünüzün data hattını kullanabilirsiniz. Eğer data hattı ile internete erişim sağlamak istiyorsanız yüklü miktarda internet kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Birkaç GB internet için ayrıyeten bir data hattı çıkartmak gereksizdir. Daha geniş bilgiyi operatörlerinizden alabilirsiniz.