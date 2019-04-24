Şarjını Dert Etmeyeceğiniz 5 Telefon

Akıllı telefonların hala en büyük sorunu batarya öyle değil mi? Bu yazıda sizlere ülkemizden alabileceğiniz ve batarya konusunda sizi sıkıntıya sokmayacak, pili hemen bitmeyecek 5 telefonu derledik.

Samsung Galaxy M30

Oldukça iyi bir izlenim bırakan ve 6.4inç ekranıyla dikkat çeken, Bunun yanında 4gb ram ve 64gb dahili depolama anlamıyla ilgi gören en önemlisi ise 5000mAh bataryayı sahip cihaz ülkemizde 2200tl civarında satılan cihaz şarj konusunu dert etmemenizi sağlıyor.

Asus Zenfone Max Pro

5000mAh boyutunda devasa bataryası, 5.99inç ekranı 4gb ram ve 64gb depolama alanı bulunuyor. Oyun oynasanız bile 1 gün yetecek bu batarya değeri harika. Cihazın fiyatı ise ortalama 1500Tl civarında.

Casper Via A1 Plus

Ekranı biraz küçük, 5.5 inç ama depolama alanı oldukça geniş tam 128gb. 4gb ram ve elbette 5000mAh batarya var. Bu cihaz 3000TL civarında satılıyor. Biraz pahalı değil mi?

Cat S41

Eski bir telefon olmasına rağmen dayanıklılık konusunda uzman. Ayrıca 5000mAh Bataryasına yanında 3gb ram ve 32gb depolama alanı sunuyor. Bununla birlikte ekran biraz küçük 5inç ekranıyla bu cihazı ülkemizde bulmakta zorluk çekebilirsiniz.

Asus Zenfone Zoom S

Bir başka ve son önerimiz yine 5000mAh bataryaya sahip, 5.5inö ekran ve 64gb depolama anlamıyla birlikte 4gb ram var ve ülkemizde 2500 civarı satılıyor.

Bu cihazlar şarj konusunda sizi asla üzmeyecektir.