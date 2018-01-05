Cep Telefonuyla Uyumak Ne Kadar Zararlı?

Daha önce çocukların cep telefonu kullanımı ile ilgili bir yazı yayınlamıştık. Olayı daha da derinleştirerek cep telefonu kullanımının insana etkisi konusunda bir kaç araştırma sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk once cep telefonu neden zararlı? Ondan bahsedelim?

Cep telefonunun çalışma mantığında radyo frekansları var. Bilgi iletim almak için cep telefonları radyo frekanslarını kullanır. Belli bir süreçte bu frekanslar radyasyonlu olabiliyor. Daha once ulkemizde tartışılan baz istasyonları konusunu biliyorsunuzdur. Aynı mantık burda da var.

Araştırma sonuçlarına göre cep telefonu bir insandan bir kol boyu uzaklıkta olmalı. Bu nedenle cep telefonuyla uyumak oldukça sıkıntılı. Dikkat dağınıklığı, üreme sorunları ve diğer hastalıklar cep telefonuyla insanları etkileyebiliyor. Çocuklar cep telefonundan daha çok etkileniyor.

Uzmanlar konuyla ilgili özellikle konuşma esnasında telefonu kulağınıza koymamanızı kulaklık kullanmanızı öneriyor.