Merhaba arkadaşlar şeklinde Youtube girişiyle selamlayım sizleri 🙂 Evet uzun süredir kendi incelemelerime yer vermiyordum. Artık bundan sonra daha farklı ve daha sık bir şekilde hem de videolu olarak sizlerin karşındayım.

Bu video benim için bir milad. Çünkü youtube da kendim hazırladığım ve kamera karşısında olduğum ilk videom. Artık mümkün olursa kısa sürelerde video yayınları yapacağım. Tabiki videoları blogumda paylaşmaya çalışacağım ama öncesinde kanalıma abone olursanız memnun olurum.

Bu arada Instagram için beğendiğim video ve kısa teknoloji haberleri için bir sayfam var. Instagram.com/aorhanblog buradan da beni takip edebilir anlık haberdar olabilirsiniz.

Ürün İncelemesi Hakkında Kısa Bilgilendirme

Arkadaşlar Philips’in Full HD 75 Hz.’lik bir monitörünü inceledim. Ürün kavisli bir ekrana sahip ve 4 ms. tepki süresi var. Ürün hem oyuncu hem de genel maksatlı kullanıma uygun bir monitör. Ama sakın oyuncu dediysem böyle aşırı bir oyuncu monitörü değil. Yani benim gibi ara sıra oynayan adamlara uygun bir alet.

Ürün fiyatına göre baya özellikler barındırıyor. Yani her şey giriş seviyesinde diyebiliriz. Ürün sade ve şık tasarımı var. Dezavantajlarından birisi de hareket kabiliyeti yok. Kalıp gibi duruyor ondan böyle çok monitör hareketlerini kullanan birisiyseniz çok tatmin edecek bir monitör değil ama yok ben zaten kullanmam derseniz alın kullanın derim.

Dediğim gibi ürün fiyat performans ürünü diyebiliriz. Gerisini videodan izleyebilirsiniz, iyi seyirler 🙂