Telefonsuz Whatsapp Kullanma

Whatsapp’ı bugün hangi platformda olursa olsun kullanmanız için mutlaka telefona ihtiyacınız var. Whatsapp Web ne oluyor diye sorduğunuzu biliyorum ama bilgisayar sürümü olan Whatsapp Web’i kullanmak için düşünün, Whatsapp’ın yüklü olduğu telefona ihtiyacınız yok mu? Var! Ama gelen bazı bilgilere göre bundan sonra olmayacak.

UWP ile telefonsuz Whatsapp

Şimdi, Whatsapp’ı kullanmak için mutlaka telefonla bağlanmanız gerekiyor. Bu masaüstü sürümünüz için de geçerli. Telefon olmadan açmak mümkün değil. Yeni sistem ile telefon kapalı olsa dahi Whatsapp’a girmek mümkün olacak. Muhtemelen yeni bir giriş yöntemi geliştirilip kullanıma sunulacak. Zaten sisteme Multiplatform deniyor.

Bu yeni yöntemin, Facebook’un büyük planlarıyla ilgisi var mı bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi Facebook, bütün mesajlaşma uygulamalarını tek çatı altında toplayacak. Örneğin Facebook Messenger üzerinden Whatsapp mesajı göndermeniz ve almanız mümkün olacak. Bu yeni sistemi UWP, multi platform dendiği zaman aklıma bunu getirdi.

WABetaInfo bir Whatsapp deneyicisi. En yeni sürümleri deniyor ve değişiklikleri araştırıyor. Bu da onlardan birisi. Ayrıca attığı tweete göre 3D Touch dan profil fotoğrafı kaydetme özelliğinin kaldırılacağını, hızlı medya düzenleme özelliğinin getirileceğini de bildirimine eklemiş.

Yeni UWP sistemini bilgisayarınızdan telefonunuz kapalı olsa bile kullanabileceksiniz diye tweet atmış. Telefonunuzun şarjı bittiği zaman onu şarj etmeden Whatsapp’a erişmenizin imkanı yok. Bu durumda bu yeni haber oldukça iyi.