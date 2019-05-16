AirPods Android Telefonla Nasıl Kullanılır?

Apple’In bir kulaklığı olan Airpodslar çok kolay bir şekilde Apple cihazlarla kullanılabiliyor ama siz Airpods kullanmak için iPhone ya da iPod mu alacaksınız? Buna gerek yok. Çok basit bir şekilde yapacağınız bir işlemle Airpods kulaklıklarınızı Android cihazınızla da kullanabileceksiniz.

Airpods

Airpods kablosuz ve oldukça güzel görünen , işlevi yüksek bir kulaklık. Çok fazla telefonla konuşanlar için sağlık açısından kablosuz kulaklık önemli. Yine sağlık açısından araba kullanırken kulaklık kullanmak oldukça önemli. Çift şeklinde elinize gelen Airpods, kendi kutusunun içinde barındırışıyor ve bu kutu ayrıca onun şarj aleti şeklinde tasarlanmış. Şimdi gelin Aripods kulaklığımızı Android telefonda kullanalım.

Airpods Android eşleştirme

Airpods ne kadar Apple ürünü olsa da bildiğiniz bluetooth kulaklık.

İlk önce AirPods kutusundayken kapağını açın.

Airpods’u şarj yuvalarından çıkarmayın.

Arka kısımda bulunan eşleştirme düğmesine basılı tutun.

Kulaklığın göründüğü kısımda bir ışık yanıp sönmeye başlayacak.

Bunun anlamı kulaklığın eşleşecek cihaz araması.

Android telefonunuzda Bluetooth açık olmalı.

Bluetooth ayarlarına girin.

Burada Airpods’un ismini göreceksiniz.

Üzerine tıklayın.

İşlem bu kadar basit. Eğer Bluetooth sıkıntınız yoksa bağlantınız sağlanacaktır.