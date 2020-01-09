WhatsApp’ın Sildiğiniz Bir Fotoğrafı Nasıl Kurtarırsınız?

WhatsApp üzerinden aldığınız ve gönderdiğiniz fotoğraflar sadece telefonunuzda depolanır. Bu nedenle silinemleri kurtarmak için normal bir yol yoktur. Sadece dikkat etmeniz gerekenler vardır. Bir kaç küçük yöntemle de Sildiğiniz fotoğrafları tekrar geri almak mümkündür. Bunun için de bazı şartlar var. Gelin WhatsApp üzerinden Sildiğiniz fotoğrafları geri almakla ilgili bütün bilinenleri yazalım.

Yedekleme

WhatsApp, kurulum aşamasında sizlere yedekleme konusunda bilgi verir. Günlük haftalık ve aylık yedeklemelerden birini seçtiğinizde ve yedekleme sonrası için ne silerseniz silin herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Ama yedeklemeden önce Sildiğiniz verilerden sonra yedekleme gerçekleşince o bilgiyi yedek içinde yine bulamazsınız.

Önerimiz eğer WhatsApp içerikleriniz çok önemliyse günlük yedekleme seçiniz.

Eğer günlük ya da herhangi bir zaman diliminde yedekleme istemiyor ama fotoğraflarım da kesinlikle kaybolmasın diyorsanız çok basit bir önerimiz var. Google Fotoğraflar uygulamasını kurun. Ayarlarından WhatsApp resimler klasörünü her zaman yedekler seçeneğini seçin. Siz yedekleseniz de Yedeklemesiniz de WhatsApp üzerinden fotoğraf geldiği anda Google Fotoğraflara yedeklenir.

WhatsApp klasörünü kontrol edin

Eğer mesajlaşma uygulamasından Sildiğiniz fotoğrafları bir ihtimal bulmak istiyorsanız WhatsApp images klasörüne bakın. Eğer Sildiğiniz de medyayı telefonumdan da sil demediyseniz klasör içinde bulabilirsiniz.

Son bir ipucu

Bir fotoğraf geldi ve onu sildiniz. Ama şimdi tekrar lazım oldu. Nasıl geri alacaksınız? Aynı mesaja gidin. Sildiğiniz fotoğraf orada silik bir şekilde sizi bekliyor. Bulanık olmasının sebebi onu silmeniz. Tekrar fotoğrafın üzerine tıklayıp telefonunuza indirin.

Bu yöntemin çalışmamasının tek sebebi olabilir karşı tarafın da fotoğrafı silmesi. Karşı taraf fotoğrafı silmediği sürece fotoğrafı her daim oradan indirebilirsiniz.