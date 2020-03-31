Instagram’ın efektleri en çok kullanılan özelliklerden birisi. Bir sürü efektin içinde sizinkini nasıl bulacaksınız? İnanın bir kullandığınızı bir daha bulmanız imkansız hale gelebilir çünkü Instagram’ın ne efekt arama seçeneği var ne de doğru düzgün gruplandırma, kategorilendirme seçeneği var. Bu durumda size önereceğimiz yolla efektleri en azından sevdiklerinizi kategorize edebilirsiniz.

Bütün efektleri nasıl görürüz?

Bunun için hikaye kaydetme kamerasında efetleri en sola kaydırın ve en sağdaki efektlere göz at seçeneğiyle ilerleyin. Bu efekt galerisini açacaktır lakin burada doğru düzgün bir listeleme bulamayacaksınız. İstediğiniz efekti bulmanız imkansız çünkü belirli kategoriler arasında alakasız efektler karşınıza çıkıyor.

Efekleri kaydetme

Efektleri düzgün bir şekilde bulmak için onları kaydetmenizi öneriyoruz. Yani siz beğendiklerinizi aıracaksınız. Efektleri nasıl olduğunu efekt galerisinde deneyebilirsiniz. Eğer beğenirseniz denemeden önce ismine tıklayarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen efetler sizin efektler listenize gidecektir. Artık buradan daha kolay bulabilirsiniz.

Ayrıca bunu tek tek denemenize gerek yok. Bu efekti kullanan başka bir kullanıcının paylaşımı üzerinden efekti ayrıca kaydedebilir ve sonrasında kullanabilirsiniz.

Şimdilik Instagram efektlerini belirli bir düzene göre sıralamanın başka bir yöntemi bulunmuyor.