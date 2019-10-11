İyileştirilmiş Pil Şarjı Özelliği Nedir? iPhone’a Can Sıkıcı Özellik

iPhoneların bazılarına iOS 13 ile birlikte teoride çok iyi bir özellik eklendi. İyileştirilmiş Pil Şarjı adındaki bu özellik, pili korumaya yönelik adımlar atıyor olmasına rağmen uygulamada bir çok kişinin şikayet ettiği bir konu olmayı başardı. Bakın iPhonelar için iyileştirilmiş pil şarjı özelliği nedir ve ne işe yarar?

İyileştirilmiş pil şarjı özelliği ne demek?

iPhone, pilin eskime hızını yavaşlatmak için günlük şarj etme rutininizi öğrenir ve telefonunuzu kullanmaya ihtiyacız olana kadar yüzde 80 oranını geçene kadar şarj etmeyi durdurmak için bekleyebilir.

Bunun açıklamasını kısaca yapalım. Zaman içinde siz telefonunuzu her şarja taktığınızda iPhoneunuz bunu kaydediyor. Belirli bir zaman sonra telefonunuzu sıklıkla nasıl şarj ettiğiniz konusunda bir fikir ediniyor. Daha sonra bu bilgiyi pilinizi korumak için kullanıyor. Nasıl mı? Hemen bir senaryo oluşturulım. Hergün genelde şu şekilde telefonunuzu şarj ediyorsunuz;

Sabah şarjdan çıkar %100 İşten gelince saat 18:00 gibi şarja tak. %50 ve şarj oluyor. Oyun oynamak için şarjdan çıkar. %100 Biraz oyun oyna ve yatmaya git. %50 Şarja tak. Sabah şarjdan al %100…

Bu şekilde bir rutin oluşturduğunuzu gören iPhonunuz bir süre sonra 3. adımda iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini devreye sokuyor. Pilinizi sürekli şarj etmekten ve %100′ zorlanmasından korumak için %80 civarında otomatik olarak şarjı kesiyor.

Elbette pil sağlığı için bu özellik oldukça iyi ama iPhone’un tam olarak insanların şarj rutinini ezberleyemediği bu açıdan %100 olması beklenen şarjın %80’de kalmasından sıkıntı çıktığı hakkında haberler hızla yayılıyor.

Ayarlar – pil – pil sağlığı kısmından bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.