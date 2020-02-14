Bir Tweet Nasıl Şikayet Edilir?

Twitter, yavaş yavaş dünyanın en büyük sosyal medya sitesi haline gelirken çoğalan insanlar neticesinde olumsuz paylaşımlarda yavaş yavaş artıyor. Siz de Twitter’ı aktif şekilde kullanıyorsanız sık sık uygunsuz paylaşımlar görebilirsiniz. Paylaşımların uygunsuz olmasına gerek yok. Sizi rahatsız eden, sizin hakkınızda gizli kalmasını istediğiniz bilgileri veren hatta sizi taklit eden biri dahi olabilir. Bu gibi Tweetleri şikayet etmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Tweet şikayet etme

İlk önce tweetin sağ üst köşesinde yer alan aşağı ok butonuna basınız. Daha sonra açılan küçük sayfadan tweet bildir satırını seçiniz.

Ardından Tweetin neden rahatsız edici olduğunu onu neden şikayet ettiğinizi seçeceğiniz sayfaya geleceksiniz.

Burada yaptığınız seçime göre sizlere bir sayfa açılacak. Örneğin bu tweet ilgimi çekmiyor satırını seçerseniz bir sonraki sayfada sadece bu hesabı engelle seçeneği çıkar. Twitter herhangi bir kontrol yapmaz. Ama taciz ediyor ve zarar veriyor derseniz sizden detay isteyebilir ve tweeti kontrol eder. Eğer yayın politikalarına gerçekten uygun değilse hesabı engelleyebilir.

Bu işlemler ile ilgili size bildirim gelir. Gelmesini istemiyorsanız şikayet esnasında bildirim yapma seçeneğini düzenlemeniz gerekiyor. Twitter’ın daha kullanışlı bir yer haline gelmesi için olumsuz örnek teşkil edebilecek içerikleri mutlaka şikayet edin.