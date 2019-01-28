Bütün Mesajlar Tek Bir Platformda Toplanacak

Facebook’un sahip olduğu bütün mesajlaşma platforları bir uygulamada toplanacağı konuşuluyor. New York Times’ın bir çok kaynak göstererek yayınladığı habere bakacak olursak Facebook Messenger, Whatsapp ve Instagrma Direct tek bir uygulama haline gelecek.

İnsanlar daha öncesinde (Whatsapp Haric) bu mesajlaşma uygulamaların kendi ana uygulamalarına entegre olması ama sonrasında bunları ayrı ayrı uygulama olarak yayınlaması insanların tepkisini çekmişti. Lakin Facebook geri adım atmadı. Şimdi bir nevi insanların istediği şeyi yapıyor lakin Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, Instagram ve Instagram Direct olmak üzere 5 olan ilgili uygulama sayısı şimdi 6 oluyor. Zira Facebook’un yeni hepsi bir arada uygulamanın yanında diğer uygulamalar da hayatına devam edecek.

Facebook’un asıl amacı ise şu şekilde açıklanıyor;

Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz.

Bakalım hepsi bir arada Facebook uygulamaları ilgi görecek mi? Projenin 2020 yılında hayata geçmesi bekleniyor.