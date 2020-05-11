Bir kaç gündür gündemi meşgul eden mobil oyunlardan birisi de GTA 5’in mobil sürümü oldu. Oldukça ilgi çekici şekilde piyasaya çıkan bu oyun Rockstar Games’ten değil bağımsız bir yapımcıdan geliyor. Genel olarak oyunun en önemli özelliği GTA 5’e oldukça benzemesi. Gelin oyunu indirmeden önce tanıtımı okuyun ve detaylı bilgi alın. Başlıyoruz…

GTA 5 Mobile

GTA V’in mobil sürümünü herkes Rockstar’dan beklerken bir hayran tarafından geliştirildi. Bilindiği üzere oyunun yapımcı şirketi diğer GTA oyunlarını mobile entegre etti ama 7 yıldır GTA 5’in mobil sürümü çıkmadı. İşin kötü tarafı bununla ilgili bir haber de yok.

Oldukça ilgi çekeceğini düşündüğü için bir fan made ortaya çıktı. Yani hayran yapımı bir benzer oyun.

GTA 5 ile benzerliği

Beta sürümünde ve hatalarla olduğu olduğu bildirilen GTA 5 Mobil oyunu buna rağmen ses getirdi. Bunun en önemli sebebi orjinal oyuna sadık kalınması. Oldukça detaylı tasarlanmış oyunda, sanki telefonunuzdan GTA 5 oynuyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu açıdan ilgi gören oyunun bağımsız yapımcı tarafından geliştirildiğini hatırlatmak gerekiyor. Oyuncu yorumlarına bakacak olursak oyunda inanılmaz hatalar bulunuyor.

GTA 5 Mobile İndir

GTA 5’in hayran yapımı mobil sürümü şimdilik uygulama mağazalarında bulunmuyor. İşin kötü tarafı tam bir kopya olduğu için mağazalarda ileriki zamanlarda da yer alacağını düşünmüyoruz. Bu durumu App Store ya da Google Play kabul etse dahi RockStar’ın bir şikayetiyle zaten oyun mağazalardan kaldırılır ve tahminimizce de durum böyle olacaktır. Kim bilir belki de GTA 5 Mobile’ın geliştiricisi sadece RockStar’a kendini göstermek ve belki şirkette işe girebilmek için böyle bir oyun geliştirmiştir. Bir kaç hayran bunu yapabiliyorsa Rockstar’ın kesinlikle dikkatini çekecektir. Mağazalarda yer almayacağını düşündüğümüz oyunun indirme bağlantısı için buraya bakın.

Sadece Android için geliştirildi

GTA 5 mobile’ın ileride Apple cihazlar için çıkıp çıkmayacağı şimdilik belirsiz. Yukarıdaki indirme bağlantısı bir apk dosyasına sizi götürüyor. Bu da oyunun şimdilik sadece Android cihazlarda çalışacağını gösteriyor. Bu durumda oyun her güncelleme aldığında – çok fazla hata olduğu için sık sık güncelleme alacaktır – sürekli yüksek boyutlu bu apk dosyasını indirmeniz gerekiyor.

GTA V Mobile oynanış

GTA V’in oynanışına baktığımız zaman ekranın butonlarla dolu olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi etkileşimlerin çok oluşu. Bu sebeple geliştirici her yere buton koymak zorunda kalmış gibi görünüyor. Asıl oyuna sadık kalarak geliştirildiği için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz.