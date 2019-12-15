iOS Cihazlarda Facebook Messenger Üzerinden Nasıl Para Gönderilip Alınır?

Sosyal medya uygulamaları üzerinden para gönderip almak uzun zamandır mümkün. Bu uygulamaların arasına şimdi Messenger’da girdi. Messenger PayPal ortaklığı sonucu da Messenger üzerinden insanlara para göndermek ya da birinden para almak mümkün. Bu yazıda bunu nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Messenger’dan para göndermek

Bu yöntem şimdilik Amerika’da çalışıyor. İleriki zamanlarda diğer ülkeler için de kullanıma sunulacaktır. İşte Messenger üzerinden para göndermenin yöntemi.

iOS işletim sistemi kullanılan bir telefon ya da tablette Messenger’ı güncelleyin.

Para göndermek istediğiniz kişinin profiline girin.

Sol alt köşede bulunan mavi artı simgesine tıklayın.

Ödemeler butonuna tıklayın.

Tutarı bu kısma açıklamayla birlikte girin.

Talep Et ya da Öde kısmına girin.

Alıp vereceğiniz aracı olarak PayPal seçin.

Bütün yerler doldurulduğu zaman işlem bitiriliyor.

Bildirim karşı tarafa gittikten sonra işlemler halloluyor. Karşı taraf sizin gönderdiğiniz parayı çekiyor ya da talebiniz üzerine size para gönderebiliyor.

Paypal ülkemizde faaliyet göstermiyor. Bu yüzden bu özellik ülkemizde kullanılmıyor olabilir ya da Facebook Messenger sayesinde PayPal ülkemizde kullanılabilir hale gelebilir. Gelişmeleri takip ediyor.