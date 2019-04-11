Telefondan Gereksiz Ön Yüklü Uygulamaları Kaldırma

Bazı telefonlarda bazı uygulamalar ön yüklü olarak gelmekte ve bunları kaldırmak mümkün olmamakta. Peki telefonunuzda boşuna yer kaplayan kullanmadığınız bu uygulamaları nasıl kaldıracaksınız. Bunun için sizlere bazı yöntemlerden bahdeseceğiz.

İlk yöntem bir çok telefonda kullanılamıyor. Ama en basit olduğu için mutlaka deneyin.

Ayarlar Uygulamalar Gereksiz uygulamayı bulun İçine girin Devre Dışı Bırak seçeneğine basın

Bu yöntem sonrası uygulamayı artık uygulamayı telefonunuzda görmeyeceksiniz.

Bir başka yöntem oldukça zor ve bilgisayar gerektiriyor.

App Inspector uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubqsoft.sec01 buradan indirin. Uygulamayı çalıştırın App List butonundan girin. kaldırmak istediğiniz uygulamayı orada bulun. Telefonu USB ile bilgisayara bağlayın. Ekrana çıkıyorsa hemen çıkmıyorsa ayarlardan hata ayıklama modunu açın. adb shell pm uninstall -k –user 0 XX kodunu kopyalayın. Uygulama içinden kodu yapıştırın. XX olan yeri App Inspector uygulamasında görülen uygulamanın paket adını girin. Com ya da Net ile başlar

Bu yöntem sonrası telefonunuzdan uygulamanın devre dışı bırakıldığını göreceksiniz. Kesin yöntemdir ama adımları doğru uygulamanız gerekiyor.