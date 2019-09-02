Instagram’da “e-Posta Hesabı Zaten Kullanılıyor” Hatası

Bir çok site gibi Instagram’a da kaydolurken bazı hatalar görmeniz olası. Bu yazıda da e-Posta adresiyle ilgili karşınıza çıkan bazı hatalardan sebeplerinden ve çözümünden bahsedeceğiz. Instagram’a kaydolurken size gerekli olan şeyleri aşağıda sıralayalım.

Instagram’a kaydolurken neler gerekli?

Cep telefonu numarası ya da e-Posta adresi İsim soy isim Kullanıcı adı Şifre

Gördüğünüz gibi kayıt olmak oldukça basit ama bu bazen içinden çıkışmaz bir hal alıyor ve can sıkıyor. Karşınıza e-Posta Hesabı Zaten Kullanılıyor hatası çıktığında ne yapabilirsiniz?

Instagram e-Posta Hatası

Bazen gerçekten zaten kullanılmış mail adresini kullanıyorsanız bu hatayı almanız normal ama bazen daha yeni açtığınız mail adresi bile aynı muameleyi görebiliyor. Bunun için yapabileceğiniz çok birşey yok çünkü hata Instagram sunucularında gerçekleşen anlık hatalardan meydana geliyor. Peki o zaman nasıl Instagram’a kaydolursunuz?

Cep telefonu numaranızı kullanın. Zaten hesabınızı sürekli kullanabilmek için Instagram size sürekli telefon numarası soracak, hatta hesabınızı güvence altına almak için bu gerekli. O halde cep telefonu numarası ile kayıt olmak için herhangi bir sıkıntı yoktur.