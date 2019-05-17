Instagram’ın Mesajlaşma Uygulaması Kapanıyor

Facebook şaşırtan bir karar alarak Instagram’ın mesajlaşma uygulaması olan Direct’i kapatıyor. Direct uzun zaman önce ayrı bir uygulama olarak çıkmış ve tıpkı messenger gibi tepki çekmişti. Instagram uygulaması içerisinden mesajlaşma rahat ve iyiyken neden ikinci bir uygulamayı kurmaya ihtiyaç duyalım ki? İnsanlar bu görüşü paylaşıyordu ama Facebook yine bildiğini okudu ve Direct for Instagram isminde bir uygulama çıkardı. Peki şimdi ne oldu?

Direct yakında kapatılacak

Uygulamanın yakın zaman içinde fişinin çekileceği açıklandı. Peki neden böyle bir karar alındı. Facebook’tan kapatma ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sebebi resmi olmasa da belli gibi.

Instagram bir multimedya sosyal site. Yani resim ve video paylaşabiliyorsunuz. Ama bununla da kalmıyor mesajlaşma imkanı da sunuyor. İnsanlarla mesajlaşabiliyorsunuz. Etkileşim açısından önemli olsa da bir başka uygulamaya ihtiyaç duyulacak kadar önemli değildi.

İkinci bir husus, en son gerçekleştirilen F8 konferansında Facebook, inanılmaz bir açıklama yaparak bütün mesajlaşma uygulamalarının tek bir yerde toplanacağını duyurdu. Facebook Messenger, Whatsapp, Instagram Direct hepsine aynı uygulama üzerinden yani Messenger üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Hal böyle olunca farklı bir uygulamaya zaten gerek kalmayacak.

Instagram Direct kullananlar şimdiden hazırlıklarını yapsınlar.