Harika videolar oluşturmanıza yardımcı olacak bir çevrimiçi video düzenleme programı mı arıyorsunuz? Hem de ücretsiz çok iyi olmaz mı?

İnsanlar video düzenlerken çok fazla zaman ve maliyet kaybı yaşıyor. Bu kolay bir durum değil. Bugün ücretsiz kaydolun ve ilk videonuzu düzenleyin!

InVideo, 190’dan fazla ülkeden 1,5 milyondan fazla kullanıcısı olan bir çevrimiçi video düzenleme programıdır. Eğlenceli kliplerden doğum günü kutlamalarına kadar her türlü videoyu oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olacak sezgisel bir video düzenleme sitesidir. Üstelik indirmenize gerek kalmadan tarayıcınız üzerinden kendi hikayenizi oluşturabilirsiniz.

Siteye göz atın: Video editor by InVideo

Herkes için çok kolay bir kullanımı mevcut. Güzel şablonlar, grafikler, animasyonlar, yer paylaşımları ve birçok gelişmiş düzenleme seçeneği sunuyor.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda InVideo, 7/24 yanınızda. Herhangi bir InVideo planına abone olursanız gerçek bir kişiden 7/24 destek alabilirsiniz. Ticari ve sınırsız olmak üzere iki paketleri bulunuyor. Basit ve şeffaf fiyatlama imkanı sunuyorlar. Ayrıca, yıllık ödeme yaptığınızda aylık ödemeye göre %50 daha tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Uzmanlarla birlikte tanıtım ve destek görüşmesi için hemen bir randevu ayarlayın!

Toplam Yeni Kişi Etkileşimi: 800,000+

Memnuniyet Derecesi: %98

Yanıt Süresi: <1 dakika

Topluluklarında tıpkı sizin gibi 10.000’i aşkın video pazarlamacısı, girişimci ve yaratıcı bulunuyor. Onlarla Facebook üzerinden Video Marketing And Creation Hub by InVideo adlı grupla bağlantı kurarak fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Kategoriler

Profesyonel görünümlü HD videolar tasarlayabileceğiniz kategoriler:

Instagram video düzenleyici

Promosyon videosu oluşturucu

Video kolajı oluşturucu

Facebook reklam şablonu

Reklam oluşturucu

Kapanış oluşturucu

Youtube giriş oluşturucu

Davet oluşturucu

Slayt gösterisi oluşturucu

İyi ki doğdun videosu

YouTube video düzenleyici

Çevrimiçi video düzenleyici

Klip oluşturucu

Poster

Resimli video oluşturucu

Videoya çevrimiçi müzik ekleme

Videoya çevrimiçi metin ekleme

Logo

Mem Oluşturucu

Çevrimiçi Video Düzenleme Programı Nasıl Kullanılır?

Öncelikle InVideo ücretsiz çevrimiçi video düzenleme programında oturum açın.

Düzenlemek istediğiniz videonun türüne göre, harika şablonlardan birini seçin. Çevrimiçi video düzenleme programı kolayca özelleştirilebilen yüzlerce şablon sunuyor.

Ardından medya eklemeye başlayın. Ya da çevrimiçi video düzenleme programında ücretsiz olarak erişebileceğiniz geniş bir medya kitaplığı bulunuyor. Oradan seçim yapabilirsiniz.

Üçüncü aşama olarak, şablonu dilediğiniz kadar özelleştirin. Renkler, animasyonlar, geçişler, şekiller, emojiler, sosyal medya gönderileri ve çok daha fazlası size program aracılığı ile sunuluyor.

Son olarak oluşturmuş olduğunuz videonuzu önizleme yaparak kontrol edin. Değiştirmek istediğiniz yerleri düzenleyin ve bu aşamayı tekrarlayın. Düzenlemeyi tamamladığınızda da yayınlayın. Beğenileri toplayın!

Çevrimiçi Video Düzenleme Programı Kullanırken İşinize Yarayacak İpuçları

InVideo çevrimiçi video düzenleme programı, geniş medyasıyla ücretsiz bir şekilde video oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sizlere sağlıyor. İşte birkaç kullanım ipucu:

Videonuzun başlangıcı etkileyici olsun. Videonuzun tamamının izlenmesi bu şekilde mümkün olabilir.

Dikkat çekici müzikler ve grafikler kullanın. InVideo sizlere oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Kullanıcıların ilgisini çekecek farklı metin stillerinden yararlanın. Böylece videolarınızı kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Videolarınızın montajını yaparken doğru adımlar uygulayın. Çünkü daha dinamik ve görsel açıdan çekici görünmesini sağlar.

Kullanıcı Yorumları

InVideo kullanıcıları tarafından çok beğeniliyor. Birkaç yorumu sizinle paylaşalım:

“Harika platform! Müthiş müşteri ilişkileri! DAHA İYİSİ YOK! Artık diğer video oluşturma yazılımı aboneliklerimi InVideo sayesinde bıraktım.”

“Video araç kutumdaki EN BASİT araç! Sevilecek BİRÇOK yanı var: sezgisel arayüzü, kullanımı ve özelleştirmesi kolay şablonları, birçok fiyakalı özelliği.”

“Kaliteli videolar oluşturmaya yarayan inanılmaz bir program. Kusursuz kalitede videolar oluşturmak için bir program arayışında olan herkese açık bir şekilde önerebilirim.”