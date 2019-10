iOS 13 Touch ID Sorunu

iOS 13.1.1 güncellemesi yayınlandı ve bir çok sorunu çözdü ama her zaman olduğu gibi yeni güncellemelerle yeni sorunlar orataya çıkıyor. Bu kez iOS 13.1.1 güncellemesiyle parmak izi okuyucusu ile giriş yapmaya çalıştığınız bazı uygulamalar açılmıyor. İşte sorun ve sorunlu cihazlar.

iPhone touch id sorunu

iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri parmak izi okuyucusu yazılımı ve touch id ile gelen promlem nedeniyle düzgün çalışmıyor. Bazı uygulamaların touch id nedeniyle açılamadığı kullanıcılar tarafından rapor edildi.

Bildiğiniz üzere yüksek güvenlik için şifre yerine touch id yani parmak izi okuyucusunu kullandığınız bazı uygulamalarda problem yaşaybilirsiniz. Örneğin banka uygulamalarına giriş yapmak için touch id kullanımına yetki verdiğiniz zaman parmak izinizle uygulamaya girmeniz mümkün olmuyor.

Ya da farklı uygulamaları touch id ile açabilen 3. parti uygulamalarla giriş yapmak da mümkün olmuyor. Sorunun kaynağına bakacak olursak yazılımsal yani iOS 13’ten kaynaklanan bir sorun olduğu belirtiliyor çünkü uygulama giriş sırasında parmağınızı okutmanızı isteyen uyarı ekranı çıkmıyor.

Peki bu uygulamalara nasıl gireceksiniz. İnternette verilen yönteme göre uyarıyı görmediğiniz zaman cihazı sallamanız gerekiyor. İlginç bir yöntem olsa da işe yaradığı belirtiliyor.