Dünya çapında yayınlanan verilere baktığımız zaman en çok telefon satan şirketler ortaya çıkıyor. Peki sizce en çok hangi telefon markası satılıyor? Bu soru şu şekilde de sorulabilir, dünya çapında en çok hangi marka telefon kullanılıyor?

En çok satan telefon markası

Listeye baktığımız zaman ilk 3 şirket geçen seneki listeyle aynı yerinde duruyor. Lakin kimisi satışlarını artırırken kimisinde düşüşler gözlemleniyor. İşte en çok telefon satan telefon markaları

Listede ilk 3 marka geçen seneye aynı. Dünyanın en çok kullanılan telefonu Samsung. Geçtiğimiz sene gibi. 78.2 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirket geçen seneye oranla %8’den fazla artış göstermiş. Ayrıca bu satışla pazarın %21.8 gibi bir payına da hükmediyor.

Huawei Amerika ile sorunlar yaşamasına rağmen yerini koruyor ve 2. Sırada yer alıyor. Huawei modellerinin içine alt marka olan Honor da dahil. Toplamda 66.6 milyon telefon sevkiyatı yapan şirket pazarda %18 gibi bir oranda mevcut ama ilginç olan taraf Amerika da satışı yapılmasa da geçen seneye kıyasla %28 satış oranlarını arttırmış durumda.

Apple’a baktığımız zaman Huawei ‘nin bu durumundan faydalanamamış gibi görünüyor. 3. Sırada yer alan şirketin sevkiyatlarında geçen seneye oranla %0.6 düşüş yaşanmış. Apple 46 milyon telefon sevketmiş.

Bir sonraki en çok satan marka Xiaomi oluyor. Lakin geçtiğimiz sene daha fazla telefon sevketmiş. Bu sene %3’den fazla düşüş yaşayan şirket 33 milyona yakın sevkiyatı yapmış.

Bir sonraki model Oppo ve geçtiğimiz seneye göre %5’e yakın artışla 31 milyondan fazla telefon sevkiyatı yapmış.

Bu listeyi hangisi daha iyi listesi haline getirmek mümkün değil. Elbette ki en iyisi en çok kullanılır şeklinde düz bir mantık yürütülebilir ama pazarlamanın payı oldukça yüksektir. Örneğin Huawei gibi bir şirket Amerika ile sorun yaşamasaydı, Xiaomi ürettiği modellerin hepsini daha hızlı bir şekilde tüm dünya pazarına çıkartsaydı gibi etkenler düşünüldüğünde bu listeyi şirketlerin başarısı ya da başarısızlığı olarak gösterebiliriz.