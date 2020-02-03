Konum Verileriniz Ne İşe Yarar? Nasıl Satılıyor?

Amerika’da patlak veren olay neticesinde herkes meraklanıyor. Konum verilerimiz neden satılıyor? Şirketler insanların nerede olduklarını neden bilmek istiyor? Bütün bu sorulara cevap arıyoruz.

Konum verileriniz nasıl kayıt altına alınıyor?

Bir örnekle ilerleyelim. Bir yerde hırsızlık oldu ve malın sahibi birini suçluyor. O kişi yakalandı ve polisin o kişiyi suçlamak için ilk baktığı yerlerden birisi cebindeki cep telefonunun o konumdan sinyal alıp almadığı. Eğer o bölgede bulunduysa o bölgeye yakın bir operatör baz istasyonundan sinyal alması gerekiyor. Bu şekilde hırsızın orada olduğu kanıtlanabiliyor. Buradan çıkarılacak sonuç, operatörler her an nerede olduğunuzu görebiliyor.

Verizon, T-Mobile, AT&T ve Sprint gibi Amerika’da faaliyet gösteren operatörler bu verileri şirketlere satıyor. Bununla ilgili büyük cezalar alacağı söylenen operatörler satıştan vazgeçtiklerini iddia ediyor. Peki şirketler bu verileri neden satın alıyor?

Müşteri konum verileri şirketlerin canlı olarak satış yapması için çok önemli bir veridir. Birinin nerede olduğunu bilirseniz ona doğru reklamı gösterebilirsiniz. Örneğin bir giyim markası, bir kişinin yakınlarında olduğunu bilebilseydi, ona ayrılmadan inanılmaz reklam mesajları atıp mağazaya uğramasını sağlayabilirdi.

Ya da hükümetleri ele alalım. Yine ABD’de CIA ile ilgili skandalları hatırlarsınız. Apple ile yapılan anlaşmalar neticesinde kişi verilerine ulaşabildiği iddia edilmişti. Hükümetler ve gizli servisler, kişilerin an ve an nerede olduklarını bilselerdi hamiyeti daha kolay ele alırlardı.

Konum verileriniz oldukça işe yarıyor değil mi? Telefonunuzda yaptığınız her paylaşımda konumunuz paylaşım yaptığınız yer tarafından kaydediliyor, bilginiz olsun.