iOS 13 Ne Zaman Çıkıyor?

Etkinlikte tanıtımı yapılsa da iOS 13 için ne zaman çıkacağı konusunda bilgi verilmedi. Bilgi internet sitesinden geldi. iOS 13’ün ne zaman çıkacağıyla ilgili bilgi verildi. iOS 13 uyumlu bütün cihazlara gelecek, peki ne zaman?

Daha önce Apple Arcade ile ilgili bilgi verilmiş ve Apple Arcade’in 19 Eylül’de çıkacağı açıklanmıştı. Bulut oyun sistemi olduğunu bildiğimiz Apple Arcade ile aynı tarihte iOS 13’te yayınlanacak. iOS 13 çıkış tarihi 19 Eylül 2019.

iPad için ne zaman çıkıyor?

Bildiğiniz gibi iOS’un telefon ve tablet sürümleri farklı ve geliştirme süreçleri de değişiklik gösteriyor. Buna binaen iPad’in ios sürümü içim çıkış tarihi de biraz farklı. iPad için iOS çıkış tarihi olarak 30 Eylül belirlendi.

iOS 13 ile iPhone 11 tam olarak uyumlu değil?

iPhone 11’in bazı özellikleri iOS 13’te şimdilik kullanılamayacak. Bunun sebebi olarak bir şey gösterilmiyor ama nedeni açık, iOS 13 tam olarak hazır değil. İleriki güncellemelerle iPhone 11 bir çok yeni özelliğini kullanmaya başlayabilecek.

Bizim nacizane tavsiyemiz eğer cihazınız iOS 13’ü destekliyorsa ve güncellemeyi alacaksanız en az 3 güncelleme daha bekleyin. Bu da tahminen 3 aya takabül ediyor. Geldiği ilk gün güncellemeyi yaparsanız bir sürü sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Biraz bekleyerek düzeltildikten sonra güncellemeyi yapabilirsiniz.