Otomobiller, icat edildiği ilk yıldan bu yana her zaman büyük ilgi çekmiş ve insanları etkilemeyi başarmıştır. Teknolojiden her zaman etkilenen sektör, tasarım, dayanıklılık ve performans konusunda oldukça farklı gelişmeler yaşayabiliyor. Bu alanda Dünya’da olan birbirinden değişik şirketler ise kendi araçlarını üreterek hizmet vermektedirler. Peki onlarca model arasında Dünya’nın En İyi Araba Markaları hangisidir?

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2023 En İyi Arabalar Listesi

Araba sektörü her geçen gün gelişerek büyümeye ve değişmeye devam etmektedir. Günümüzde yaşadığımız çağ gereği en büyük etken olan teknoloji, özellikle bu sektör içerisinde büyük değişikliklere neden olabiliyor. Dünya’da bulunan araba şirketleri ise bahsettiğimiz teknolojiler ile kendi özgünlüklerini kanıtlayabilmektedirler. Elbette sadece bu etkenle birlikte değil, daha değişik şekilde de kendilerini gösterebiliyorlar. Özellikle bunlar arasında olan performans, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek oldukça önemli konulardır.

Dünya’da onlarca araba üreticisi bulunmaktadır. Birbirinden farklı özellikleri ve yetkinliği ile ayrılan bu üreticiler, insanlar tarafından merak edilebiliyor. Bizler de bu yazımızda onlarca araç firması arasından en iyilerini sizler için derleyerek açıkladık. Hadi gelin 2023 En İyi Arabalar Listesinde neler olduğuna bakalım!

Tesla

En İyi Araba Markaları listemizin başında farklılıklarıyla ve teknolojiyi harika şekilde kullanmasıyla Tesla geliyor. Tesla, elektrikli araç üretimi konusunda tasarım yaparak satış gerçekleştiren bir markadır. Marka, Austin- Teksas merkezlidir ve 1 Temmuz 2003 yılından bu yana aktif olarak hizmet veriyor. Firma ismi olan Tesla, elektrik teknolojisine katkılarıyla bilinen mucit ve elektrik mühendisi Nikola Tesla’dan gelmektedir.

Yüksek performanslı araçlar üretme konusunda büyük yatırımlar yapan şirket, Dünya’nın dört bir yanına satış yaparak hizmet sunuyor. Kurulduğu yıldan yaklaşık 5 sene sonra yani 2008 yılında ilk elektrikli spor arabası olan Tesla, Roadster’ı piyasaya sürerek büyük bir ilgi yakalamıştır. Şirketin bu hamlesinden sonra Dünya’nın en popüler plug-in elektrikli otomobili olan Tesla Model 3 ile birlikte harika bir ivme göstermiştir.

Kendisini kanıtlama konusunda farklı adımlar izleyen Tesla, şu anda Elon Musk tarafından yönetiliyor. Marka hakkında teknik bir detaydan da bahsedecek olursak, 2022 yılı içerisinde Statista Araştırma Departmanı tarafından yayınlanan detaylı bir raporda, Tesla’nın 2022 yılında Dünyanın En Değerli Otomobil Markası olarak seçildiğinden de söz edebiliriz.

Porsche

Listemizin ikinci sırasında Alman merkezli olan Porsche bulunuyor. Porsche, 1947 yılında Ferdinand Porsche’nin oğlu Ferry Porsche tarafından Stuttgart’ta kuruluyor. Spor araba firması olarak ortaya çıkan Porsche, ilk olarak insanlar tarafından dikkat çekmese de gerek tasarım gerek performans olarak bir anda yükselmeye başlıyor. İlk modellerini 1948 yılında “Porsche 356” olarak ortaya çıkaran model, günümüzde de hala yoğun ilgi görüyor. Arabaların üretim konusunda yeni ortaya çıkışı, özellikle bu modelle bütünleşerek markanın büyümesinde etkili oldu.

Firma yeni arabasının üretimine devam ederken beklenmedik başarılar elde edeceği Porsche 911’i piyasaya sundu. Arkadan motorlu, 6 silindirli ve bir spor araba olan bu model, özellikle tasarımıyla ilgi çekiyordu. 911’in rallilerde farklılık yaratması büyük başarıları da peşinden getirdi. 911 efsanesi hızla yayılmaya devam ederken marka da bütün Dünya’ya kendisini tanıtarak küreselleşmeye gitti.

Şu anda geldiğimiz noktada ise Porsche’nin büyümesinin en etkili nedeni “üretmiş olduğu üst düzey, spor araba modelleri” olarak biliniyor. Sadece araç performansı olarak değil, müşteri deneyimi ve satış sonrası destekte sağlayan Porsche, bütün hizmetleriyle En İyi Araba Markaları listesinin başında gelmektedir.

Ferrari

Geldik listemizin popüler İtalyan spor araba markasına. Elbette Ferrari’ye! Ferrari, lüks spor otomobil, süperspor otomobil, spor otomobil ve coupe modellerindeki arabaları insanlar ile buluşturmaktadır. 1929 yılında Alfa Romeo’nun yarışlarındaki takımıyla kurulan şirket, özellikle kendi özgünlüğüyle bilinerek hayalleri yaşatıyor.

Markanın kurucusu olan Enzo Ferrari, ilk olarak az önce bahsettiğimiz takımıyla yoluna devam ediyordu. Fakat kısa bir süre sonra markayı bağımsız hale getirerek 1946 yılında kendi otomobillerini üretmeye başladı. Rakiplerine göre ilk olarak başarısız üretimler gerçekleştiren Ferrari, ne kadar önyargıyla yaklaşılsa da farklı özellikleriyle kendisini sevdirmeyi başardı.

Özellikle tasarım, performans ve kaliteli arabalar üretmesi, şirketin bütün Dünya’da adının yayılmasını sağlamıştır. Ferrari bununla da kalmayarak satış sonrası gösterdiği hizmetleriyle de bir o kadar iddialıdır.

Audi

Audi, 1910 yılında Almanya’da kurulmuştur. Volkswagen grubunun markası olan şirket, bütün Dünya’da araba üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. Dünya’nın En İyi Araba Markaları arasında olmasına neden olan şey ise Audi’nin köklü sektör deneyiminden gelmektedir.

Audi’de tıpkı BMW gibi ilk olarak motor konusunda çalışmalar yapmaktaydı. Kendisini kanıtlamak için farklı motorlar üreten şirket, sürücüleri performans ve kalitesiyle etkileyerek başarıya ulaştı. Özellikle bu noktadan sonra Audi’nin hikayesi başlıyor. Motor üretimi konusunda ne yapabileceklerini anlayan firma araba üretimine geçiyor ve sektörde büyük bir yükselişe hazırlanıyor.

Audi araba üretimi konusunda gösterdiği performans, kalite ve konforuyla bütün sürücüleri etkilemeyi başarmıştır. Müşteri memnuniyetine büyük önem gösteren firma, kurulduğu ilk günden bu yana satış öncesi ve sonrası da destekte sağlıyor.

BMW

BMW, 1916 yılında kurulan ve Dünya’nın en eski araba üreticileri arasında bulunan bir markadır. Alanında otomobil, bisiklet, motosiklet ve motor tarafında üretim gerçekleştiren firma, özellikle kalite ve popülerliği ile biliniyor. Kurulduğu ilk senesinden bu yana aktif olarak çalışarak hizmet göstermektedir.

BMW, Dünya’nın en büyük araba üreticilerinden bir tanesidir. Popülerliğini sağlayan spor ve üst düzey arabaları, ülkemizde de çokça kullanılarak tercih ediliyor. Şirket ilk olarak sadece motor üretimi yapan küçük bir firmadır. Savaş dönemlerinde büyük ekonomik sıkıntılar yaşaması neredeyse kapatılacak seviyeye kadar gerilemesine neden olmuştur. Fakat daha sonra uyguladıkları politikalar sayesinde büyük bir ivme yakalayıp üretim kapasitesini artırmayı başarmıştır.

Bu kapsamdan sonra şirket, deneyimli olduğu motor üretimini araç üretiminde kullanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar üst düzey otomobiller geliştirmesini sağlayarak popüler üreticilerden birisi haline gelmesine neden oluyor. BMW’yi diğer modellerden ayıran şey nedir diye soracak olursanız tasarım, konfor ve yüksek performanslı arabaları diyebiliriz.

Son olarak şirket sloganından da bahsedelim BMW, “Sheer Driving Pleasure” isimli bir sloganı kullanıyor. Türkçesi olan “Gerçek Sürüş Keyfi”, popüler Alman teknolojisini ve Ar-Ge tarafındaki kendine güveni göstermektedir.

Mercedes

Geldik listemizin en popüler firması olan Mercedes’e. Mercedes, 1926 yılında Stuttgart Almanya’da kurulmuştur. İlk olarak yarış arabası üretimi gerçekleştiren firma, tamamen farklı bir fikirle sektöre girmiş ve insanların dikkatini bu şekilde çekmeye çalışmıştır. Ürettiği yarış arabaları sayesinde yarışlarda bütün yetkinliği kazanan Mercedes, bir zaman sonra insanların ilgisini kolaylıkla kazanmıştır.

Yarışlarda kazanılan ilgi Mercedes’in beklenmeyen bir hızda büyümesini sağladı. Özellikle bu başarı şirket içerisinde savaşlara yol açsa da belirli bir anlaşmaya karar kılınarak tasarım ve üretim yapılmaya devam edildi. Günümüzde gelinen noktada ise firma otomobil, hafif ticari araçlar, kamyonlar, şehiriçi toplu taşıma otobüsleri, şehirlerarası yolcu otobüsleri ve daha farklı alanlarda üretim gerçekleştirmektedir. Bahsettiğimiz bu araçların her birinde şirketin temel amacı, sürücü ve araç yolcularına büyük bir konfor sağlamaya çalışmaktır.

Kendisini performans ve dayanıklılığıyla da gösteren Mercedes, müşteri hizmetlerine de fazlasıyla önem gösteriyor. Müşterilerine gösterdiği hizmet ve anlayış, özellikle yüksek bir memnuniyet kazandırmaktadır. Değindiğimiz bütün bu avantajları birleştirince Mercedes’in Dünya’nın En İyi Araba Markaları listesinde rahatlıkla yer edindiğini söyleyebiliriz.

Volvo

Volvo, 14 Nisan 1927 yılında İsveç’te kurulmuştur. Dünya’nın en popüler ve sağlam arabası sıfatıyla bilinen markanın üretim konusunda oldukça farklı hamleleri bulunuyor. Firmanın tanınmasında büyük önemi bulunan sağlamlığı, diğer araba şirketlerine kıyasla önemle takip ediliyor.

Volvo kurulduğu ilk yıllarda beklemediği ekonomik zorluklar yaşamıştır. Kurulduğu döneme denk gelen savaşlar, ekonomik krizler ve zorlu etkenler üretimi zorladığı kadar satış konusunda da şirketin gerilemesine yol açmıştır. Bu nedenle birkaç kez el değişimine giden Volvo, buna rağmen kalite ve popülerliğini asla kaybetmemiştir.

Firmanın araç üretimi konusundan da bahsedelim. Volvo, bugüne kadar üst düzey araba üretmeyi temel amacı haline getirmiştir. Şirketin ürettiği yeni araba modelleri bir öncekilere göre daha yüksek performans ve etkili dayanaklıklarıyla biliniyor. Özellikle konfor tarafında yaptığı hamleleri sürücülere hem uzun yol hem de şehir içerisinde büyük rahatlık sağlıyor.

Volvo’nun 2023 En İyi Arabalar Listesi içerisinde olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de farklı alanlarda üretim gerçekleştirmesidir. Şirket, tır, otobüs, iş makinesi, deniz motoru, otomobil ve endüstriyel motor üretimi tarafında aktif olarak üretim yapmaktadır. Alanında farklı 6 sektörle ilgilenen şirket, özellikle bu noktada rakiplerinden rahatlıkla ayrılıyor.

Lexus

En İyi Araba Markaları listemizin en genç markasıyla devam ediyoruz. Lexus, 1989 yılında Japonya’da kurulmuş bir otomotiv üreticisidir. Ülkemizde çok bilinmeyen marka özellikle rakiplerine göre daha dinamik ve farklı tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Toyota bünyesinde kurulan şirket, her geçen gün gelişerek rakiplerini elemeye devam etmektedir.

Lexus, özellikle lüks otomobiller üreterek insanlara harika araçlar sunuyor. Toyota’nın bu noktada uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeleri ortak bir noktada birleşerek Lexus’un hızlı yükselmesine neden olmuştur. Temel olarak dayanıklılığa önem veren firma, sürücülere her türlü olasılığı düşünerek araç performanslarını buna göre üretmektedir.

Marka, ilk çıktığı günden bu yana sağlam otomobilleri ve göstermiş olduğu yüksek kalite ile müşterilerini kolaylıkla memnun edebilmektedir. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre Lexus’un ABD’de en dayanıklı ve sağlam otomobil üreten marka seçilmiştir. Böyle bir yetkinlik kazanması firmanın ilerleyen zamanlarında çok sayıda ödül almasına da neden olmuştur. Bunun yanı sıra şirketin Kuzey Amerika, Latin Amerika, Okyanusya, Afrika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da en çok satan markalar arasında olduğunu da söyleyebiliriz.

Mazda

Mazda, Japonya’da kurulan ve çok uluslu otomobil üreticisi olan bir firmadır. 1920 yılında kurulan şirket, ilk olarak Toyo Cork Kogyo ismiyle üretim gerçekleştiriyordu. Daha sonra Mazda ismini almasıyla birlikte küreselleşme adımları atmaya başlamış ve yüksek hızda bir vizyon yakalamıştır.

Mazda, Toyota gibi ilk olarak Japon ordusunun ihtiyacı olan araç üretimleri gerçekleştirerek destek sağlamaya çalışmıştır. Nihayetinde savaşların son bulmasıyla birlikte bu alandaki çalışmalarını tamamen kesmiş ve sivil insanlar için araç üretimi yapmaya karar vermiştir. Bu alandan ilerleme konusunda emin olan Mazda, devamında harika tasarımlar yaparak insanları etkilemeyi başarmıştır.

Firma diğer araba markalarına kıyasla daha azimli ve yüksek hızda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle 2015 yılında yaptıkları 1.5 milyonluk araba üretimi, büyük bir rekoru kırarak bütün Dünya’da satış yapmalarına neden olmuştur. Yaşadığımız yüzyılda ise yine aynı şekilde üretim ve tasarım alanında çalışmalara devam etmektedir. Farklı tasarımlar ortaya koyan Mazda’nın tarihte birçok araç tipine de öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Bu araç tipleri genel olarak dayanıklı, günümüz teknolojisine uygun ve üst segment olarak karşımıza çıkıyor.

Toyota

Listemizin son sırasında araba tutkunlarının çok sevdiği Toyota yer alıyor. 1937 yılında Japon merkezli bir yerde kurulan şirket, günümüzde en çok tercih edilen araçlardan bir tanesidir. Kurulduğu yüzyıl nedeniyle ilk olarak ilk araba filosu savaş amaçlı araçlar üretmeye başlamışlardır. Yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden bu süreç, 1947 yılında siviller tarafına geçerek binek araç üretiminde devam etmeyi sağlamıştır.

Toyota kullandığı güncel teknolojiler ile insanlara konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Günümüzde özellikle üst segment araç üretimini üstlenen firma, alanında rakiplerini geçmeye devam etmektedir. Marka modellerinin en bilinir özelliklerinden olan dayanıklılık ve uygun fiyatları, her sene değişerek sürücüleri etkilemeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra Toyota, araba sektöründe geleceği belirleyeceğini söyleyebiliriz. Şu anda üstünde çalıştığı elektrik ve otonom araçlar, gelecek yıllarda tasarım ve kullanış olarak oldukça farklı olacağa benziyor. Özellikle bu konuda yaptıkları sunumlar, malzemelerin yetkinliğiyle kendisini gösteriyor. Son olarak bahsedeceğimiz bilgi ise Dünya’da büyük öneme sahip olan forklift üretiminden geliyor. Toyota, bu alanda en büyük olma özelliği taşıyarak şirketlere ve farklı kuruluşlara üretim sağlamaktadır.