Instagram Hikayesine Gizlice Bakma – Tüm Yöntemler [2022]

Bir Instagram hikayesinin kimler tarafından görüntülendiği ve ne tür etkileşimler aldığı paylaşım sahibine bildirilir. Bazı durumlarda Instagram hikayelerine gizliden bakma ihtiyacı olabilir. Örneğin bir kişinin hikayelerini sizden gizleyip gizlemediğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Ya da rakip markanın sosyal medya stratejisine göz atmak için Instagram hikayesine gizlice bakmak isteyebilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun Instagram’da hikayeleri gizli izleme taktiğine ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. İçeriğimizde Instagram’da hikayelere gizlice nasıl bakılır tüm yöntemlerini derledik.

Instagram’da gizli hesapları görüntüleyebileceğiniz yöntemler için de Instagram Gizli Hesap Görme [2022] Gizli Profilleri Görme başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Instagram hikayesine gizlice bakma – 2022

Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri İnstagram’da gizlice hikayeye bakmak. Hikayesine bakmak istediğiniz kişinin profili herkese açıksa; yani gizli hesap değilse bu mümkün. Bu konuyla ilgili 3 farklı yöntem var. İnternet sitesi aracılığıyla, mobil uygulamayla ve Google Chrome internet tarayıcısına eklenti yükleyerek paylaşana görünmeden Instagram hikayesine bakmak oldukça kolay. İşte Instagram hikayesine gizlice bakma yöntemleri;

Instagram takip etmeden hikaye görme sitesi : StoriesIG

StoriesIG, anonim story izlemenin en kolay ve en zahmetsiz yollarından biri. Türkçe arayüze sahip sitede Instagram hesap bilgilerinize gerek kalmadan istediğiniz kişinin Instagram hikayesine gizli bir şekilde bakabiliyorsunuz. Instagram story izleme sitesi StoriesIG’ye giriş yaptıktan sonra Instagram kullanıcı adı girin yazan kutucuğa hikayesine bakmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazmalısınız. Ardından kutucuğun yanında yer alan arama butonuna tıkladığınızda kısa bir sürenin ardından kişinin Instagram profili açılacaktır. Sonrasında Instagram kullanıcısının son 24 saat içinde paylaştığı hikayeleri izleyebilir, dilerseniz indirme aracını kullanarak telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Instagram story izleme sitesi olarak hizmet veren bir diğer alternatif de StorySaver. Siteyi açtıktan sonra Enter Instagram account username yazan kutucuğa hikayesine bakmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp Download butonuna bastığınızda yine son 24 saat içerisinde paylaşılan hikayeler görüntülenecektir. StorySaver sitesinin zaman zaman işe yaramadığını, ancak bir alternatif olarak kullanılabileceğini belirtelim.

Instagram hikayesine gizliden bakma uygulamaları

Instagram gizlice story izleme uygulaması olarak Android işletim sisteminde Story Saver uygulaması, iOS işletim sisteminde ise Followly: Profile Reports+ uygulaması kullanılmaktadır. Instagram gizliden hikayeye bakma amacıyla geliştirilen bu uygulamalar, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girmenizi istediği için hesap güvenliğinizi tehdit edebilir. Uygulamaların güvenilir olup olmadığı konusunda net bir bilgi olmadığını paylaşalım.

Google Chrome ile Instagram hikayesine gizlice bakma

Instagram hikayesine gizlice bakmanın kolay ve güvenilir yollarından biri de Save & Repost for Instagram isimli Google Chrome eklentisi. Eklentiyi tarayıcınıza ekledikten sonra tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan eklenti kısayoluna tıklayın. Açılan pencerede Go to IG Stories bağlantısına tıkladığınızda istediğiniz kişinin profil bağlantısını açarak son paylaştığı hikayeleri görüntüleyebilirsiniz.

Instagram’da hikayelere gizli olarak bakmak hakkında sık sorulan sorular

İnstagram hikayesine gizlice bakma konusunda kullanıcılar tarafından sık sorular soruları derledik;

Anonim story izleme ne demek?

Anonim story izleme, bir kullanıcının Instagram’da paylaştığı hikayelerine gizli şekilde bakmak demektir. Çeşitli araçlar yardımıyla hikayesini görüntülerseniz ancak kullanıcı sizin hikayesine baktığınızı göremez.

Instagram hikayesine gizli bakılır mı?

Bir kullanıcının hikayesine gizliden bakabilmek için o kullanıcının hesabının herkese açık olması gerekir. Gizli hesaplara ait hikayeler görüntülenemez. Herkese açık hesapların hikayeleri yukarıda detaylandırdığımız yöntemlerle görülebilir.

Instagram hikaye izleme uygulamaları güvenli mi?

Instagram hikayelerini gizlice izlemek için çeşitli internet siteleri, uygulamalar ve tarayıcı eklentileri var. Bu araçlar eğer sizden Instagram bilgilerinizi talep ediyorsa güvenli olmayabilir. Hesabınızın çalınmasına neden olabilir.