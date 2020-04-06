Bu yazıda sizlere Huawei Share özelliğinden ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Bu özellik aslında bir çok Huawei marka telefonda ve buna binaen Huawei marka laptopta aktif şekilde çalışabiliyor ama illa bunlar olacak anlamına gelmiyor. Elbette paylaşım için bir Huawei marka telefona ihtiyacınız bulunuyor. EMUI10 ve üzeri arayüze sahip telefonlarda Huawei Share özelliği bulunuyor.

Ayrıca bildirildiği üzere PC Manager 10 ve üzeri sürümlerin yüklenebildiği bütün Huawei marka laptoplarla bahsettiğimiz telefonlar iletişim kurabiliyor. Gelin bu iletişimin nasıl olduğuna ve bu ilişkiyle neler yapılabileceğine bir bakalım.

Huawei Share nasıl çalışır?

Bilgisayarınıza en az PC Manager 10 kurulu olmalı. Kurulumu yaptıktan sonra programı açıyorsunuz ve program etrafteki Huawei marka telefonları arıyor. Bluetooth üzerinden yapılan bu arama sonucunda telefonunuza gelen bildirimi kabul ettiğiniz zaman Huawei telefonunuzun ekranı bilgisayara yansıyor. Ama bu sadece görüntü yansıtma değil, bu yansıtmayla neler yapılabildiğine bir bakalım;

Sürükle bırak

Kopyala yapıştır

Oyun oynama

Uygulama çalıştırma

Dosya aktarma

Aktif olarak telefonu kullanma

Gibi bir çok şey Huawei Share ile yapılabilir. Biraz açalım mı? Örneğin sürükle bırak özelliği telefonuza hiç dokunmadan bilgisayara yansıyan telefon ekranınız üzerinden bir dosyayı tutup çekip bilgisayara bırakmanıza imkan veriyor. Yani bilgisayardan telefonunuzdaki galeriyi görüntüleyebilir dilerseniz o görüntü sanki bilgisayarın bir sayfasıymış gibi oradan birşeyi tutup çekebilirsiniz.

Aynı şekilde kopyala yapıştır özelliği de benzer mantıkla çalışıyor. En iyisi de oyun oynama. Normalde oyunda ekran yansıtınca oyunu telefondan oynamanız gerekir. Görüntü diğer ekrana bu şekilde yansıtılır ama burada oyunu bilgisayarda açıyormuş gibi düşünün hatta telefonu bir oyun kumandası olarak kullanmaya da imkan veriyor.