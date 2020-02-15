En Çok Satan Kablosuz Kulaklıklar Açıklandı

Telefon piyasası ekonomiyle birlikte daraldıkça, bunun yanında yeni telefonların fiyatları yükseldikçe insanlar eskisi gibi sık telefon değiştirmek istemiyor. Bu durumda pazar küçülüyor. Ayrıca bunda gelişen müşteri hizmetleri ve teknik desteğin katkısı da bulunuyor. Bu sorunu bir şekilde aşmak isteyen şirketler yan ürünlerden kazanç elde etmek istiyor. Bu yan ürünlerden en önemlisi kablosuz kulaklıklar.

2019’da en çok satılan kablosuz kulaklık

2019 yılının son çeyreğinde ve genel olarak büyün 2019’da en çok kablosuz kulaklık satan şirket Apple oldu. Airdotsların ülkemizdeki fiyatının 900₺ civarı olduğunu biliyoruz. Bu kadar pahalı bir ürünü dünya çapında satma başarısı gösteren şirket kulaklıklardan oldukça yüksek gelir elde etti.

2019 yılının toplamında 130 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Bunların çoğu Apple şirketinin. Peki diğerleri kim? Bu kadar pahalıyken Apple alamıyorsanız en iyi alternatif sizce hangisi?

Apple Xiaomi Samsung QCY Jabra JBL Beats Jlab Amoi Skullcandy

İlk 10 bu şekilde. İstatistiklere baktığımızda ilginç bir durum daha var. Bu işten en çok para kazanan Apple. İkinci olarak en çok satışı yapan şirket olarak beklediğiniz Xiaomi son sıralarda yer alıyor. Xiaomi 2. en çok satışı yaptığı halde nasıl kazanç bakımından son sıralarda yer alıyor? Bunun sebebi Xiaomi konusunda hep bahsettiğimiz düşük kar marjıyla çalışmasından ötürü.

En çok kazananlar listesi

Apple Samsung Beats

Siz de kulaklık almak istiyorsanız görselleri ve yukarıdaki listeyi değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.