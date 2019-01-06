Aralık Ayında Yayınlanan Rapora Göre En İyi Telefonlar

Antutu’nın her ay yayınladığı en iyi telefonlar listesi Aralık 2018 için de yayınlandı. Hatırlatmak gerekirse kirterlerimiz elbette donanım ve donanımı destekleyen ekran. Bu test aşamasını bir çoğunuz telefona uygulamıştır. En iyi performansı veren cihaz en yüksek puanı alır. Aralık ayında en iyi telefonlar hangileri dersiniz?

Listeye baktığınız zaman ilginç bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Listenin ilk sırasında ZTE Numbia Red Magic Mars isimli cihaz var. ve Snapdragon 845 işlemciyle teste girdi. Sonraki cihazlar ise Snapdragondan daha iyi bir işlemcinin var olabildiğinin kanıtı. Kirin 980 işlemci Huawei cihazlarla şov yapmış gibi görünüyor.

2, 3, 4, 5 sırasında yer alan cihazlar Kirin 980 işlemciye sahip ve Huawei’nin ne kadar iyi durumda olduğunun kanıtı olarak görülebilir. 6. sırada Honor Red Magic 2 bulunuyor. Bu cihazın oyuncular için üretildiği biliniyor. 7. sırada Xiaomi’nin oyuncular için ürettiği telefon Black Shark Helo modeli. Yine 9. sıradaki cihaz da Helo’nun bir alt modeli olan Black Shark oyuncu telefonu.

Eğer telefon almayı düşünüyor ve en iyisi hangisi karar veremiyorsanız bu liste size yardımcı olabilir.