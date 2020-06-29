Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM her hafta düzenlediği aktüel ürünler kampanyası ile birçok üründe çeşitli indirimlere gidiyor. Gıda, zücaciye, kozmetik, tekstil ürünlerinin yanı sıra teknoloji ürünleri kategorisinde de oldukça cazip fiyatlarla ihtiyacınız olan cihazları almanızı sağlıyor. Bu hafta satışa sunulacak olan ürünler 3 Temmuz itibari ile BİM marketlerinde satışa sunulacak. Özellikle bilgisayar kullanıcılarını üzecek olsa da evinizin ihtiyaç duyduğu birçok teknolojik ürünü yine uygun fiyatlardan alma şansına sahipsiniz. Satılan ürünlere baktığımızda;

DİJİTSU 43 İnç FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Yerli üretim olan ve peşin fiyatına 12 taksit ile satılacak olan Dijitsu marka televizyon 3 Temmuz tarihi itibariyle BİM mağazalarında sınırlı sayıda satılacak. Aktüel ürünler için öne çıkan ürün olarak afişlerde yerini alan bu televizyonun satış fiyatı 1399 TL olarak belirlendi. Televizyonun kendi içerisinde bir adet uydu alıcısı bulunuyor. USB girişi ve HDMI girişinin bulunduğu cihazda ayrıca bilgisayarınızı veya Android box cihazlarınızı bağlama şansına sahipsiniz. A enerji tüketimi sınıfında yer alan bu televizyon fiyat / performans ürünü olarak değerlendirilebilir.

Şarjlı Boyun Tipi Fan

Yaz aylarının sıcaklığını en yoğun hissettiğimiz bu zamanlarda hele ki maske takmak zorunlu iken nefes almak oldukça zor oluyor. Sıcakların etkisi ile yaşam kalitemiz iyice düşerken sizi kurtaracak bir ürün BİM ile satışa sunuluyor. USB üzerinden şarj edilen bu cihaz ile 2 saate kadar boynunuza asacağınız fan ile serinleme şansına sahipsiniz. Ürünün satış fiyatı 29,90 TL olarak belirlendi.

Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası

Eğer kısa notlar alıyorsanız veya çocuğunuzun oynaması için yaratıcı bir oyuncak arıyorsanız elektronik yazı tahtası oldukça fazlasıyla işinizi görecektir. Tek tuşla tüm ekranı silme özelliğine sahip olan bu cihaz eğlenceli bir kullanıma sahip. Satış fiyatı ise 39,90 TL olarak belirlendi.

Cam Baskül

Dünyaca ünlü fakir markasının kilo tartım aracı olan cam baskül ürünü uygun fiyat seçeneği ile bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak. 180 KG ağırlığa kadar taşıma kapasitesi olan bu baskül tamamen dijital bir yapıya sahip ve satış fiyatı 69,90 TL olarak belirlenmiş durumda.