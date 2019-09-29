iOS 13 Klavyelerinizde Sorun Mu Yaşıyorsunuz?

iOS 13 güncellemesini yapanların başı dertten kurtulmuyor. Bir çok sorunla uğraşan Apple, iOS 13 için şimdi klavye problemiyle karşı karşıya. Peki nedir bu iOS 13’teki klavye sorunu ve eğer siz de yaşıyorsanız nasıl çözersiniz.

Apple’da iOS 13 klavye sorunu

Bu sorun 3. parti klavyelerin tam erişim izni alıp almamalarıyla ilgili bir güvenlik açığı. Durum şudur; klavyeler daha fazla özellik için telefonunuza tam olarak erişmek ister. Verdiğiniz zaman telefonunuzda daha fazla özellik kontrol edebilen klavye daha fazla şey yapabilir. Hata ise klavyelere izin verilmeden tam erişim açılmadan bu yetkiyi almaları. Bu bir güvenlik açığı. Bu durumda klavyeler bir birlerini değiştirebiliyor. Örneğin birini kullanırken öbürüne kendi kendine geçebiliyor çünkü siz vermesenizde onun da tam erişim izni oluyor.

Apple kabul etti

Apple’dan yapılan açıklamaya göre böyle bir hatanın varlığı kabul ediliyor ve ilk güncellemede çözüleceği belirtiliyor. Bununla birlikte yerleşik klavyede bu hatanın olmadığı açıklanıyor.

Ayarlar> Genel> Klavye> Klavyeler.

Bu yolu takip ederek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Başka bir klavye kullanmak isterseniz güncellemeyi beklemek zorundasınız.