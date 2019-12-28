Nerelerde 5G Kullanılıyor? Haritada Görüntüleyin

Ookla şirketi, internet sitesi üzerinden interaktif bir harita yayınladı. Bu harita ile dünya çapında nerede 5G mobil ağ kullanılıyor görebiliyorsunuz. Dünya üzerinde Türkiye dahil nerede 5G kullanılıyor görmek için aşağıdaki adımları izleyin. Ondan önce bir kaç bilgi vermek gerekiyor.

Türkiye’de 5G listelenmiyor

Haritayı incelediğiniz zaman hazırlık aşamasında bile Türkiye için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bunun bir çok sebebi olabilir. İlk olarak şirket bu bilgileri operatörlerin basın bildirilerinden alıyor. Bu durumda ülkemizden herhangi bir bildirim ya da bilgi alamamış olabilir. Ayrıca şirket, bu bilgileri kullanıcıların speedtest sitesinde kullanıcıların testlerinden derlediği verilerle oluşturduğunu da açıkladı. Bu durumda Türkiye’den 5G bağlantı üzerinden herhangi bir test yapılmadığı, ya da 5G bağlantısının olmadığı anlamı ortaya çıkabilir.

Dünyanın bir çok yeri için hangi bölgede kaç adet 5G bağlantısı verebilen baz istasyonu olduğu belirtiliyor. Görmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Ookla 5G haritası sitesine gidin. +- butonlarıyla yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Gösterilen simgelere tıklayarak hangi şehirde kaç baz istasyonunun 5G bağlantı verebildiğini görebilirsiniz. Bazı bögeler için hangi operatörün 5G verebildiğini görebilirsiniz.

Yakın zaman içinde ülkemizde de kullanılacağını düşündüğümüz 5G bağlantısını bu şekilde kontrol edebileceksiniz.