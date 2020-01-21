Huawei Son Listeyi Yayınladı. İşte Android 10 Alacak Cihazlar

Huawei, telefonları için yeni bir liste yayınladı. Hangi cihazın ne zaman EMUI 10 ile birlikte Android 10 alacağı ortaya çıktı. Huawei kullanıcıları, listeye bakarak telefonlarının Android 10 güncellemesini alıp almayacağını görebilir. Daha önce de listeler yayınlanmıştı lakin aksilikler ya da iyi giden sonuçlar neticesinde güncelleme listelerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle güncel 2020 listesine bakınız ve telefonunuzun listede olup olmadığını kontrol ediniz.

Android 10 EMUI 10 alacak Huawei modelleri

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Listede yer alan Mate 20 ve P 30 modelleri bu ay içinde yakın zaman sonra güncellemeyi alacakken diğer ödellerin ilk çeyrek içinde aksilik olmazsa Nisan 2020’ye kadar güncellemeyi alması bekleniyor. Güncelleme neticesinde en yeni özelliklerin bu cihazlara da gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında GPU Turbo gibi özellikler bulunuyor.