Son zamanların en popüler oyunlarından birisi kuşkusuz Pubg Mobile’dır. 100 kişilik bir harita da hayatta kalan son kişi olmaya çabaladığınız oyunda bazen bağlantı problemleri yaşanabiliyor. Bunlardan en can sıkıcı olanı ise “Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası” dır. Bu hata sizden ya da sunucudan kaynaklı olabilir. Gelin sorunun kaynağına inmeye çalışalım ve sonrasında olası çözümleri konuşalım.

Pubg Mobile “Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası” neden kaynaklanıyor

Bunun bir kaç sebebi olabilir. Aşağıda listeledik.

Sunucuda bakım var ve kimse oyuna giremiyor.

Son gelen güncelleme ile bağlantı hataları başladı. Bazıları oyuna erişebilirken bazıları erişemiyor.

Sizin internetinizde ya da telefonunuzda problem var.

Türkiye’nin yurt dışı çıkışlarında problem var.

Bu ve benzeri sebeplerden Pubg Mobile “Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası” alabilirsiniz. Gelin şimdi de olası çözümlere bir göz atalım.

Sunucuda bir bakım varsa ve sunucu geliştiriciler tarafından kapatıldıysa zaten giremezsiniz. Bekleyip bakımın bitimiyle birlikte girmeyi deneyin.

Pubg Mobile sık sık güncelleme alan bir oyundur ve bir güncelleme oyunu bozmuş olabilir. Bu sorunu geliştirici ekip en kısa sürede çözecektir.

İnternet ya da telefonunuzda sıkıntı mı var ya da siz böyle mi düşünüyorsunuz? O halde bir VPN deneyin. Buradan sık kullanılan OPeraVPN uygulamasını indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ardından çalıştırıp başka bir ülke üzerinden (tercihen Avrupa) bağlantı kurun. Daha sonra Pubg Mobile’a girmeye çalışın. Bu sorunu geçici olarak çözecektir. İşler normale döndüğü zaman yine normal yollardan hesabınıza bağlanabilirsiniz.

VPN internet bağlantınızı yavaşlatabilir. Bilgilerinize.

Çoğu zaman Türkiye’nin yurt dışı çıkışlarında problem yaşanabiliyor. TTNET kaynaklı bu problemler neticesinde yurt dışı sunucusundan yayın yapan Pubg Mobile gibi oyunlara bağlanmak sıkıntılı bir süreç haline geliyor ama yapabileceğiniz bir şeyin olmadığını belirtmek gerekir. Sıkıntının giderilmesini bekleyin.

Pubg Mobile’ın sunucu problemleriyle ilgili yardımcı olmaya çalıştık. Sorunu çözemezseniz yorumlardan yazın.