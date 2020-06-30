Havalar ısındı, sınavlar bitti, okullar uzun bir süredir kapalıydı ama karneler internetten dağıtılınca tamamen kapanmış durumda ve rahatlıkla yaz geldi diyebiliriz. Yaz aylarında özellikle genç arkadaşlarımız bilgisayar oyunlarına ayrı bir önem veriyor. Dışarıda virüs salgını derken zaten pek mümkün olmayan sosyalleşmeye bilgisayar oyunları ile zaman geçirerek vakit öldürüyoruz. Dünyanın en büyük oyun dağıtıcısı ve satış platformu olan Steam, yaz aylarında her sene düzenlediği indirimlere bu sene de başlayarak birçok oyun severin ilgisini çekmeyi başardı. Steam yaz indirimleri kapsamında birçok oyun ve oyun içi DLC paketleri %20 ile %90 arasında değişen indirimlerle satışa sunuldu. Bu yazımızda indirime girmiş olan ve alıp keyifli zaman geçirebileceğiniz oyunları listeleyeceğiz.

Steam Yaz İndirimleri Kampanyasında Yer Alan Oyunlar

25 Haziran ile 9 Temmuz arasında sürecek olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında birçok oyun bulunuyor. İndirime düşen en güncel oyunları listelemek gerekirse;

Euro Truck Simulator

Resident Evil 3

Football Manager 2020

Borderlands 3

NBA 2K20

DOOM Eternal

Far Cry New Dawn

Gears Tactics

A Plague Tale: Innocence

Gibi oyunlar indirimli olarak steam uygulamasında satışa sunulmuş durumda.

Uzun Yolların Macerası: Euro Truck Simulator

Kamyonculuk oyunu denildiği zaman akıllara gelen ilk isim olan Euro Truck Simulator geliştirici ekibinin yıllardır yayınladığı güncellemeler ve geniş bir oyuncu kitlesi ile Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. %75 indirim seçeneği ile 9,75 TL’den satışa sunulan oyunu mağazadan satın alabilirsiniz.

Resident Evil 3

Hem sinema hem oyun dünyasında mükemmel bir seri olan Resident Evil oyunun 3. Versiyonu 2020 yılında aksiyon sever oyuncular için yayınlandı. Hikayesi ile sizi farklı diyarlara götürecek olan bu oyunun satış fiyatı 259 TL idi. Yaz indirimleri kapsamında %34 oranlık fiyat düşüşü ile 170 TL etiket fiyatı ile satılıyor.

Football Manager 2020

Bu sene korona virüs nedeniyle futbol zevkini pek çıkartamadık. Peki hem futbol zevkini çıkartamamış hem de yaz aylarınızı iyi değerlendirmek istiyorsanız menajer olmak güzel bir fikir olarak kulağa gelmiyor mu? %50 ile indirim ile 119 TL fiyatı ile oyuna Steam uygulamasından erişebilirsiniz. Oyunları steam uygulamasından edinebilirsiniz.