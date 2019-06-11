Sim Kart Çalışmıyor Hatası Olası Nedenleri Ve Çözümler

Yakın gelecekte fiziksel bir simkartımız olmayacak. Muhtemelen e-Sim kullanmaya başlayacağız. Ama şimdilik fiziksel nano simlerle ya da daha eski telefonlarda mikro simlerle ve de çok eskilerde simlerle devam edeceğiz. Peki telefonunuza kartınızı taktınız ama hala telefon çekmiyor ya da sim kart takın uyarısı veriyor. Sebepleri ne olabilir?

Telefondan kaynaklı sebepler

Telefonunuzu 2. el mi aldınız? Bu gerçekten tehlikeli. İkinci el bile olsa faturasıyla alın. Telefonunuz çakma yani sahte bir telefon olabilir. Bu durumda yapabilecek birşeyiniz yok. Sahte telefonlar muhtemelen imei ile ilgili sorundan ötürü sim kartı görmeyecek ya da sim kart aktif olmayacaktır.

IMEI kayıtlı değilse ya da sahte bir IMEI (faturalı sıfır telefonlarda bu olmaz) atıldıysa telefonunuz kanunlar gereği sim kart çalıştırmaz. Bu durumda yeni bir IMEI attırma yoluna gidebilirsiniz. (Yine aynı şey olabilir ve yasal değil) ya da telefonunuz çöptür.

Sİm kart yuvası bozuk olduğu için kartı görmüyordur. Bu durumda servise göndermeniz, telefonunuz o kadar önemli değilse bir tamirciye götürmeniz gerekir.

Yurtdışından gelenler

Bildiğiniz gibi IMEI attırmak için belli yasal kurallar var. Bunlar yakın zaman önce de değişti. Bunlara dikkat edin. Telefonu yurtdışından aldınız. Sim kart taktığınız anda kısa süre kullanabiliyorsunuz ama sonra telefon sim kartı görmüyor. Bu durumda telefonu kendi, kısa süre önce yurtdışına gitmiş pasaportunuza kaydettirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı hataları

Sim kartın çalışmamasının tek nedeni siz olabilirsiniz. Kartın üzerinde görsellere bakarak kartı takın. Kartı yanlış takıyor olabilirsiniz. Bir çok telefonda kartın yuvası üzerinde kartı hangi yönde takacağınızla ilgili küçük bir işaret bulunur.

Bu sorunlar en sık karşılaşılanlardır. Sizde bunlardan birini yaşıyor musunuz?