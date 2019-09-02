Pubg Mobile Hileleri Nasıl Tespit Ediyor?

Pubg Mobile ile ilgili son zamanlarda konuşulan şeyin hile olması kötü bir durum. Oyunda çok fazla hile kullanan oyuncu var ve yenileri ekleniyor. Yeni hileler oyuna ekleniyor ve oyun zevkini mahvediyor. Hal böyle oyuncu normal şekilde Pubg Mobile oynamaya çalışanlar sıkıntı çekiyor. Peki Pubg Mobile için şirket hile konusunda neler yapıyor.

Pubg Mobile hile ile nasıl mücadele ediyor?

Konuyla ilgili şirketten Anti Hile açıklaması ve videosu geldi. Hileyle mücadele edildiğini gösteren önemli bir kaynak olarak yazıya ekliyoruz. Bununla birlikte Pubg Mobile ‘da hilesiz bir oyun için size düşen bazı görevler de var.

Oyuncu raporları tek tek inceleniyor. Olağan dışı aktivitelere göz atılıyor. Hileyi üreten şirketlerle mücadele ediliyor.

Bu 3 madde hilenin önüne geçmek için kullanılıyor.

Size düşen görev gördüğünüz şüpheli bir oyuncuyu mutlaka bildirmek. Bu sayede şirket hem o oyuncuya engel olurken hem de nasıl bir hile kullandığını çözüyor. Bu sayede hileye önlem alınabiliyor.

Videodan anlaşıldığı kadarıyla şirket çok büyük bir hile üreticisi ve satıcısını hukuken mağlup edip kendisine önlem almış. Hileyle mücadele konusunda böyle adımlar daha kalıcı oluyor.