Wordpres Bakım Modu Hatası Nasıl Çözülür?

WordPress’te genellikle güncelleme sırasında meydana gelen kesintiler sonucu güncellemenin tamamlanmaması ile sonuçlanan hataya denir. Muhtemelen “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute” şeklinde bir uyarı görürsünüz. Fakat hiç bir zaman site açılmaz. Herkes aynı hatayı görecektir.

Nasıl çözeriz?

Çözümü oldukça basit olan bu hatayı anlamayanlar yazılanı uygularsa sonsuza kadar bekleyebilir. “Zamanlanmış bakım modu ulaşılamaz durumda. 1 Dakika sonra tekrar kontrol et” uyarısı nasıl çözülür?

Bunun için hosting paketinize girmeniz ve ana dizinde yer alan “.maintenance” dosyasını silmeniz gerekiyor. Bu dosya WordPress dizinininizin içinde yer alıyor. Sildiğiniz zaman hata gidecektir.

Aslında bu bir hata değil, WordPress güncelleme yaparken kullanılamaz hale geldiği için bakım modunda olduğunu ziyaretçilere duyurması lazım. Bu yüzden bu uyarının çıkması normal. Lakin admin sayfasında yönetici panelinde olanın bu hatayı görmesi normal değil. Bu da güncellemede yaşanan sıkıntıdan kaynaklanıyor. Bakım modu sırasında güncelleme bittiği an silinmesi gereken bakım modu sayfası güncelleme bitemediği için silinmiyor ve bu hata görünüyor. Kendiniz silerseniz admin sayfasına girebilirsiniz. Admin sayfasına girince güncellemeyi tekrar yapabilirsiniz.