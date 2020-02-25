Güncelleme Alacak Honor Telefonlar

Honor markası Huawei’nin bir alt markası olarak dünya çapında ve özellikle ülkemizde iyi iş yapıyor. Tıpkı Xiaomi’nin Redmi alt markası gibi çalışıyor. Her iki şirkette olduğu gibi Android güncellemeleri de Honor ve Huawei de aynı şekilde veriliyor. Yani Huawei gibi Honor da Emui arayüzünü kullanıyor. HONOR cephesinden Türkiye için hangi Honor modellerinin ne zaman Emui 10 güncellemesini alacağı açıklandı.

Güncelleme alacak Honor modelleri

Honor 8X – 13 Şubat 2020

Honor 10 – 17 Şubat 2020

Honor 10 Lite & HONOR 20 Lite – 20 Şubat 2020

Honor 9X & Honor 20 – 25 Şubat 2020

Bu model ve tarihler resmi açıklama olduğundan bazı modellerin ise görüldüğü üzere güncellemeyi almasından ötürü doğrudur.

Honor Huawei markasına uygun alternatif olarak satılmaktadır. Huawei telefonlar oldukça pahalı olduğundan bütçesi düşük olanlara hitap etmek adına Huawei marka adını düşük donanımlı cihazlarla bir anılmasından ziyade Honor markasıyla hitap etmekteler.