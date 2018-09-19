Yandex Tarayıcı Hataları ve Çözümü

Yandex tarayıcıyı mı kullanıyorsunuz? Bu yazımızda sizlere Yandex Browser’da yaşayabileceğiniz hataları ve çözümlerini iletiyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım;

Tarayıcı açılmıyor / başlamıyor.

“Paralel yapılandırması yanlış olduğundan uygulama başlatılamadı” hatasını alıyorsanız ya da tarayıcı hiç açılmıyorsa muhtemelen kurulumda bir hata oluşmuş ya da ileriki süreçlerde veya güncellemede bir sıkıntı oluşmuştur. Basit çözüm için https://browser.yandex.com.tr/ ya da beta kullanıyorsanız https://browser.yandex.com.tr/beta/ adresinden kurulum dosyasını indirip temiz kurulum yapın.

Siteler açılmıyor

Site antivirüs nedeniyle açılmıyor olabilir. Site ülkenizde engellenmiş olabilir. Herhangi bir ağ sorunu olabilir. Bunun için ağınızı kontrol edin. Başka bir tarayıcıdan ya da son olarak başka bir cihazdan deneyin.

Geçici dosya sayısının fazla olmasından kaynaklı yükleme problemleri yaşanabilir. Bunun için,

Akıllı satır

Protect paneli

Uzantılar ve bu site için çerez dosyası adımlarını takip edin.

Çerezleri seçip hepsini kaldırın. kapatın.

Uzantıların engellemesiyle siteler açılmayabilir. Uzantılarını kontrol edin. Uzantılarda sorun yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmek için tarayıcıyı gizli modda açın. Gizli modda eklenti çalışmaz.

DNS Hataları

Çerez, ön bellek ve dns ayarlarını temizleyin.

Bu yöntemler Yandex Browser hatalarını giderecektir.